Ραγίζει καρδιές η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Έχω μάτια δακρυσμένα για σένα»

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα και ένα βίντεο από κοινές στιγμές τους αποχαιρέτησε η Έλενα Παπαρίζου τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίζονταν για περισσότερα από 20 χρόνια, με την τραγουδίστρια να αναφέρεται στη βαθιά σχέση που είχαν αναπτύξει και στις προσωπικές συζητήσεις που μοιράζονταν όλα αυτά τα χρόνια.

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«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της.

«Ήσουν ένας και μοναδικός»

Η Έλενα Παπαρίζου περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν ανεπανάληπτο καλλιτέχνη, ο οποίος είχε τον δικό του μοναδικό τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό και να το παρασύρει με τη μουσική του.

«Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου», ανέφερε.

Πίσω, όμως, από τη δημόσια εικόνα του μεγάλου καλλιτέχνη, η ίδια θα θυμάται, όπως εξομολογήθηκε, την ευαίσθητη πλευρά του και την «ψυχή μικρού παιδιού» που έκρυβε μέσα του.

Οι προσωπικές συζητήσεις και η ευαίσθητη πλευρά του

Η τραγουδίστρια στάθηκε στο χιούμορ, στο χαμόγελο και στις στιγμές που είχαν ζήσει μαζί, αλλά και στις προσωπικές συζητήσεις τους, οι οποίες, όπως έγραψε, είχαν πάντοτε ιδιαίτερο βάθος.

«Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθα ακόμη και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου», σημείωσε.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη που έδειξε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πορείας του, τονίζοντας ότι καλλιτέχνες σαν εκείνον δεν φεύγουν πραγματικά, αλλά εξακολουθούν να ζουν μέσα από τα τραγούδια και τις αναμνήσεις που αφήνουν πίσω τους.

«Καλό ταξίδι, αυτοκράτορά μας»

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Έλενα Παπαρίζου δαν έγραψε:

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«Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι, αυτοκράτορά μας…».