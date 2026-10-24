Dragons’ Den: Συμφωνίες 180.000 ευρώ στο δεύτερο επεισόδιο – Ποιοι επιχειρηματίες πήραν τα χρήματα

Δύο σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες, συνολικού ύψους 180.000 ευρώ, έκλεισαν στο δεύτερο επεισόδιο του «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στον ΣΚΑΪ.

Οι επιχειρήσεις Kerkini και VgaleAkri κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τους επενδυτές, με τις διαπραγματεύσεις να περιλαμβάνουν ανταγωνιστικές προσφορές, ανατροπές και συμφωνίες της τελευταίας στιγμής.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, το πρόγραμμα σημείωσε τηλεθέαση 13,2% στο γενικό σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ 676.432 τηλεθεατές το παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό.

Kerkini: Συμφωνία 150.000 ευρώ με τρεις Dragons

Η μεγαλύτερη επένδυση της βραδιάς αφορούσε την επιχείρηση Kerkini, που παρουσίασε ο Βασίλης Τσικές.

Ο επιχειρηματίας παρουσίασε καινοτόμα καθαριστικά ρούχων σε μορφή φύλλων, εξηγώντας τη φιλοσοφία πίσω από το προϊόν του και μοιράζοντας την προσωπική του ιστορία.

Η παρουσίασή του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με τους επενδυτές να διεκδικούν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Αρχικά, ο Χάρης Βαφειάς και η Μαρία Χατζηστεφανή βρέθηκαν σε ανταγωνιστική διαπραγμάτευση, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε κοινή πρόταση με τη συμμετοχή της Ελευθερίας Ζούρου.

Οι τρεις Dragons προσέφεραν 150.000 ευρώ για το 15% της Kerkini, με τον Βασίλη Τσικέ να αποδέχεται την πρόταση.

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Ωστόσο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Γιάννης Τσιώρης και ο Κώστας Χαλκιάς κατέθεσαν αντιπρόταση, επιχειρώντας να ανατρέψουν τη συμφωνία.

Ο ιδρυτής της Kerkini αποφάσισε τελικά να παραμείνει στην αρχική του επιλογή και να συνεργαστεί με τους Βαφειά, Χατζηστεφανή και Ζούρου.

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Η συμφωνία αντιστοιχεί σε αποτίμηση 1 εκατομμυρίου ευρώ για το σύνολο της εταιρείας, βάσει του ποσοστού που παραχωρήθηκε.

VgaleAkri: Η Ελευθερία Ζούρου επένδυσε 30.000 ευρώ

Η δεύτερη συμφωνία της βραδιάς αφορούσε την πλατφόρμα VgaleAkri, που δημιούργησαν ο Βασίλης Μπάλης και ο Φάνης Σπύρου.

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Πρόκειται για μία ψηφιακή υπηρεσία που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν διαθέσιμους δικηγόρους, ενώ παράλληλα προσφέρει στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου έναν πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας με πιθανούς πελάτες.

Οι δύο επιχειρηματίες αποκάλυψαν από την αρχή ότι είχαν έρθει στο Dragons’ Den με συγκεκριμένο στόχο: να συνεργαστούν με την Ελευθερία Ζούρου.

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Μάλιστα, τη χαρακτήρισαν το «holy grail» τους, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούσε την ιδανική επενδυτική συνεργάτιδα για το εγχείρημά τους.

Παρότι ενδιαφέρον εκδήλωσε και ο Κώστας Χαλκιάς, η Ελευθερία Ζούρου κινήθηκε αποφασιστικά και εξασφάλισε μόνη της τη συμφωνία.

Η επένδυση έκλεισε στις 30.000 ευρώ για το 10% της VgaleAkri, ποσοστό που αντιστοιχεί σε αποτίμηση 300.000 ευρώ για το σύνολο της εταιρείας.

Luckpack: Τα mystery boxes που εντυπωσίασαν αλλά δεν έφεραν συμφωνία

Το επεισόδιο ξεκίνησε με τη Ναταλία Κυριακίδη από τη Θεσσαλονίκη, δημιουργό της Luckpack.

Η tattoo artist παρουσίασε την επιχειρηματική της ιδέα γύρω από τα mystery boxes, προκαλώντας το ενδιαφέρον των Dragons.

Οι επενδυτές συμμετείχαν στην εμπειρία του unboxing, ωστόσο η επιχειρηματίας παρέμεινε σταθερή στους όρους της.

Η απόφασή της να μη μπει σε διαπραγμάτευση είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει χωρίς επενδυτική συμφωνία.

PeekABook: Μπήκε στο πλατό μέσα από ένα τεράστιο βιβλίο

Μία από τις πιο ασυνήθιστες παρουσιάσεις της βραδιάς πραγματοποίησε ο Μιχάλης Βλάσσης με το PeekABook.

Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε μέσα από ένα τεράστιο βιβλίο, παρουσιάζοντας την ιδέα ενός εικονικού βιβλίου που επιτρέπει στον γονέα να χρησιμοποιεί διακριτικά το κινητό του κατά την αλληλεπίδραση με το παιδί.

Η ιδέα κίνησε το ενδιαφέρον των επενδυτών, ωστόσο προέκυψαν προβληματισμοί σχετικά με τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο δημιουργός στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η Μαρία Χατζηστεφανή εξέφρασε σχετικές επιφυλάξεις, ενώ η πρόταση της Ελευθερίας Ζούρου και του Χάρη Βαφειά δεν έγινε αποδεκτή.

Ο Μιχάλης Βλάσσης αποχώρησε χωρίς συμφωνία, καθώς δεν θέλησε να υποχωρήσει από τους αρχικούς του όρους.

Airgop: Έφεραν αυτοκίνητο στο πλατό, αλλά έφυγαν χωρίς επένδυση

Ο Κωνσταντίνος Βιγλατζής παρουσίασε την Airgop, ένα ελληνικό brand που ειδικεύεται στα αρωματικά αυτοκινήτου.

Για τις ανάγκες της παρουσίασης, στο πλατό μεταφέρθηκε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι Dragons για να δοκιμάσουν τα προϊόντα.

Ο Γιάννης Τσιώρης σχολίασε θετικά το άρωμα στο εσωτερικό του οχήματος, όμως οι επενδυτές εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά.

Τελικά, δεν κατατέθηκε επενδυτική πρόταση.

Πριν από την αποχώρηση του επιχειρηματία, πάντως, ο Γιάννης Τσιώρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής επικοινωνίας, εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές στη στρατηγική της εταιρείας.

PerleBags: Οι χειροποίητες τσάντες από τη Θεσσαλονίκη

Στο δεύτερο επεισόδιο παρουσιάστηκε επίσης η PerleBags, η επιχείρηση χειροποίητων τσαντών της Μαρίας Λαμπρόγλου από τη Θεσσαλονίκη.

Οι δημιουργίες της προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των Dragons, οι οποίοι κατέβηκαν στο πλατό για να εξετάσουν από κοντά τα προϊόντα.

Παρότι αναγνώρισαν την ποιότητα της δουλειάς της, διατύπωσαν προβληματισμούς για την τιμολόγηση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας.

Έτσι, η παρουσίαση ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα επιτυχημένο προσωπικό εγχείρημα παρά για επενδυτική ευκαιρία με τις προοπτικές που αναζητούν.

Dragons’ Den: Πότε προβάλλεται το επόμενο επεισόδιο

Ο τέταρτος κύκλος του Dragons’ Den προβάλλεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και επτά επιχειρηματίες στον ρόλο των επενδυτών.

Όπως είχε παρουσιάσει το DEBATER στο ρεπορτάζ για τη σύνθεση των επτά Dragons της νέας σεζόν, στον νέο κύκλο συμμετέχουν τέσσερις γνώριμοι επενδυτές και τρεις νέες προσθήκες.

Η μετακίνηση του τηλεοπτικού προγράμματος στον ΣΚΑΪ είχε προηγουμένως ανακοινωθεί μαζί με τη συνεργασία του σταθμού με τον Σάκη Τανιμανίδη, όπως είχε καταγράψει το DEBATER στο τηλεοπτικό του ρεπορτάζ.

Το επόμενο επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 22:10, στον ΣΚΑΪ.