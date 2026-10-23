Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Γιώργος Τσαλίκης σε Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: “Μου κάνει συνεχόμενο cancel πάντα”

"Δε βγαίνω να διαφημιστώ..."

Γιώργος Τσαλίκης σε Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: “Μου κάνει συνεχόμενο cancel πάντα”
DEBATER NEWSROOM

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε για τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι σε συναδέλφους του όταν εκείνοι δέχονται αρνητική κριτική, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” και στη Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Παρασκευής (23/10).

Ο Γιώργος Τσαλίκης εξήγησε γιατί αισθάνεται την ανάγκη να παίρνει δημόσια θέση σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να δει και άλλους καλλιτέχνες να τον υπερασπίζονται, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Κατερίνα Καινούργιου του κάνει διαρκώς cancel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δε βγαίνω να διαφημιστώ. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Προκαλώ αυτή τη στιγμή να βγει ένας δημοσιογράφος από site να πει ότι έχω φτιάξει εγώ 30 χρόνια ένα θέμα, ότι έχω πάρει ποτέ κανέναν σας να διαφημιστώ. Δεν σας έχω πάρει ποτέ για να διαφημιστώ… Ξέρετε γιατί μιλάω εγώ για τον Ρέμο και τον Μαζωνάκη και όλους; Γιατί για μένα δε μίλησε ποτέ κανείς. Θα ήθελα σε κάποια στιγμή, σε αυτή την αλλαγή που δε μπορώ να κάνω στους άλλους, να σκεφτούν ότι αν όλοι, σε κάποια στιγμή που κάποιος βάλλεται από αυτό το μετακινούμενο μίσος, να βγει κάποιος και να θυμίσει ότι υπάρχει και μια άλλη φωνή…”, είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

“Τι εννοείς δεν έχει μιλήσει κανείς για σένα;”, τον ρώτησε τότε ο Παύλος Σταματόπουλος, με τον Γιώργο Τσαλίκη να απαντά: “Πρώτα απ’ όλα εγώ έχω τη βασική μου εκπρόσωπο στο να μιλάει για μένα, την Κατερίνα Καινούργιου. Φιλιά αγάπη μου. Και να μου κάνει συνεχόμενο cancel πάντα. Παραλίγο να συνεργαστούμε κιόλας γιατί μου έκανε πρόταση ο άντρας της. Δε ξέρω το κορίτσι μου αυτό το γλυκό. Είναι τόσο γλυκό κορίτσι. Δε ξέρω”.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αχαΐα: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από τροχαίο – Βρήκαν αίματα στην άσφαλτο, αλλά όχι το δίκυκλο
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από τροχαίο – Βρήκαν αίματα στην άσφαλτο, αλλά όχι το δίκυκλο

Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, νοσηλεύεται ένας 17χρονος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις Καμάρες Αιγίου, στην Αχαΐα. Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο του περιστατικού εντόπισαν ίχνη που παραπέμπουν σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και αίματα […]