Γιώργος Τσαλίκης σε Σίσσυ Χρηστίδου για Κατερίνα Καινούργιου: “Μου κάνει συνεχόμενο cancel πάντα”

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε για τη στάση που επιλέγει να κρατά απέναντι σε συναδέλφους του όταν εκείνοι δέχονται αρνητική κριτική, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” και στη Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Παρασκευής (23/10).

Ο Γιώργος Τσαλίκης εξήγησε γιατί αισθάνεται την ανάγκη να παίρνει δημόσια θέση σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να δει και άλλους καλλιτέχνες να τον υπερασπίζονται, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η Κατερίνα Καινούργιου του κάνει διαρκώς cancel.

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“Δε βγαίνω να διαφημιστώ. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο. Προκαλώ αυτή τη στιγμή να βγει ένας δημοσιογράφος από site να πει ότι έχω φτιάξει εγώ 30 χρόνια ένα θέμα, ότι έχω πάρει ποτέ κανέναν σας να διαφημιστώ. Δεν σας έχω πάρει ποτέ για να διαφημιστώ… Ξέρετε γιατί μιλάω εγώ για τον Ρέμο και τον Μαζωνάκη και όλους; Γιατί για μένα δε μίλησε ποτέ κανείς. Θα ήθελα σε κάποια στιγμή, σε αυτή την αλλαγή που δε μπορώ να κάνω στους άλλους, να σκεφτούν ότι αν όλοι, σε κάποια στιγμή που κάποιος βάλλεται από αυτό το μετακινούμενο μίσος, να βγει κάποιος και να θυμίσει ότι υπάρχει και μια άλλη φωνή…”, είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

“Τι εννοείς δεν έχει μιλήσει κανείς για σένα;”, τον ρώτησε τότε ο Παύλος Σταματόπουλος, με τον Γιώργο Τσαλίκη να απαντά: “Πρώτα απ’ όλα εγώ έχω τη βασική μου εκπρόσωπο στο να μιλάει για μένα, την Κατερίνα Καινούργιου. Φιλιά αγάπη μου. Και να μου κάνει συνεχόμενο cancel πάντα. Παραλίγο να συνεργαστούμε κιόλας γιατί μου έκανε πρόταση ο άντρας της. Δε ξέρω το κορίτσι μου αυτό το γλυκό. Είναι τόσο γλυκό κορίτσι. Δε ξέρω”.