Τέλος και επίσημα από τον ΣΚΑΪ η Τατιάνα Στεφανίδου – «Με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά»

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον ΣΚΑΪ η Τατιάνα Στεφανίδου, με τον σταθμό του Φαλήρου να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εκπομπής Power Talk.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά το φινάλε της εκπομπής της Παρασκευής 3/10 ανακοινώθηκε το «διαζύγιο» με την έμπειρη παρουσιάστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον» αναφέρει η ανακοίνωση.

Τατιάνα Στεφανίδου: Το ανακοίνωσε η ίδια στους συνεργάτες της

Το νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας ήταν στον τηλεοπτικό αέρα μόλις ένα μήνα με τις τηλεθεάσεις να είναι απογοητευτικές από την πρώτη ημέρα, αφού η εκπομπή δεν ξεπέρασε σε τηλεθέαση το 5%. Μάλιστα, ήδη από την πρώτη εβδομάδα η έμπειρη παρουσιάστρια είχε επικοινωνήσει στα στελέχη του σταθμού πως είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το τι θα γίνει με την εκπομπή, βάζοντας στο τραπέζι την οριστική διακοπή της εκπομπής και τη λύση του συμβολαίου της.

Ωστόσο, ήταν μια πρόταση που τότε δεν έγινε δεκτή με τα στελέχη να δείχνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της παρουσιάστριας και να τη στηρίζουν με κάθε τρόπο. Μετά το τέλος της δεύτερης εβδομάδας έγιναν αλλαγές στο σκηνικό της εκπομπής σε μία προσπάθεια να γίνει λίγο πιο φωτεινό, περιορίστηκε το κοινό, ενώ, έγιναν αλλαγές και στη θεματολογία.

Παρόλα αυτά η εκπομπή δεν κατάφερε να ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης και ο ΣΚΑΪ πήρε την απόφαση για την οριστική διακοπή της εκπομπής σε συννενόηση με την παρουσιάστρια που είχε τον τελευταίο λόγο. Μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής η ίδια ενημέρωσε όλους τους συνεργάτες της γι’ αυτή την αναπάντεχη και ίσως για κάποιους προδιαγεγραμμένη εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ θα προσπαθήσει να απορροφήσει όσους περισσότερους συνεργάτες μπορεί, ενώ, το βασικό ερώτημα είναι αν η συνεργασία της Τατιάνας με τον ΣΚΑΪ θα συνεχιστεί με κάποιον τρόπο και ποιος θα είναι αυτός.

Παράλληλα, αναμένονται αλλαγές στον προγραμματισμό του σταθμού, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει και τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού που προς το παρόν φαίνεται ότι διασώζεται.