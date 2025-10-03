Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Το ανακοίνωσε η ίδια στους συνεργάτες της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον τηλεοπτικό χάρτη με καθώς ο ΣΚΑΪ σε συννενόηση με την Τατιάνα Στεφανίδου το απόγευμα της Παρασκευής (03.10) πήραν την απόφαση για την οριστική διακοπή της εκπομπής «Power Talk».

Το νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας ήταν στον τηλεοπτικό αέρα μόλις ένα μήνα με τις τηλεθεάσεις να είναι απογοητευτικές από την πρώτη ημέρα, αφού η εκπομπή δεν ξεπέρασε σε τηλεθέαση το 5%. Μάλιστα, ήδη από την πρώτη εβδομάδα η έμπειρη παρουσιάστρια είχε επικοινωνήσει στα στελέχη του σταθμού πως είναι στη διακριτική τους ευχέρεια το τι θα γίνει με την εκπομπή, βάζοντας στο τραπέζι την οριστική διακοπή της εκπομπής και τη λύση του συμβολαίου της.

Ωστόσο, ήταν μια πρόταση που τότε δεν έγινε δεκτή με τα στελέχη να δείχνουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της παρουσιάστριας και να τη στηρίζουν με κάθε τρόπο. Μετά το τέλος της δεύτερης εβδομάδας έγιναν αλλαγές στο σκηνικό της εκπομπής σε μία προσπάθεια να γίνει λίγο πιο φωτεινό, περιορίστηκε το κοινό, ενώ, έγιναν αλλαγές και στη θεματολογία.

Παρόλα αυτά η εκπομπή δεν κατάφερε να ανακάμψει στους πίνακες τηλεθέασης και ο ΣΚΑΪ πήρε την απόφαση για την οριστική διακοπή της εκπομπής σε συννενόηση με την παρουσιάστρια που είχε τον τελευταίο λόγο. Μετά το τέλος της σημερινής εκπομπής η ίδια ενημέρωσε όλους τους συνεργάτες της γι’ αυτή την αναπάντεχη και ίσως για κάποιους προδιαγεγραμμένη εξέλιξη.

Από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ θα προσπαθήσει να απορροφήσει όσους περισσότερους συνεργάτες μπορεί, ενώ, το βασικό ερώτημα είναι αν η συνεργασία της Τατιάνας με τον ΣΚΑΪ θα συνεχιστεί με κάποιον τρόπο και ποιος θα είναι αυτός.

Παράλληλα, αναμένονται αλλαγές στον προγραμματισμό του σταθμού, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει και τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού που προς το παρόν φαίνεται ότι διασώζεται.