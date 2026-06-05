ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι 13 του κυκλώματος της Κοζάνης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι ότι λίγο μετά τις 8:30 το πρωί σήμερα οι συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

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Ειδικότερα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ.

Το κατηγορητήριο μάλιστα γι’ αυτούς είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Είχε προηγηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη ο οποίο συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα άτομα που θα συμμετείχαν στην κομπίνα με την οποία το κύκλωμα “έφαγε” εκατομμύρια που προορίζονταν για τους αγρότες. Άμεσος συνεργός του μεγαλωπαραγωγού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ήταν διαχειριστής ΚΥΔ στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».