Ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό»: «Φοβόμασταν αιματοχυσία» – Οι δραματικές στιγμές με το δημοψήφισμα του 2015

Τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν στο δημοψήφισμα του 2015 παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» για τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας 1/6.

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς του καναλιού του Νέου Φαλήρου περιγράφονται τα όσα συνέβησαν με την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων των Ελλήνων με τους Ευρωπαίους εταίρους, τα capital controls αλλά και το δημοψήφισμα.

«Φύγαμε νωρίς το απόγευμα με συμφωνία, ότι τα έχουμε βρει. Είχαμε πει πως 12 το βράδυ θα γίνει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για να δούμε πως έχει πάει.

Η απόφαση ήταν πως θα έπρεπε να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Φοβόμασταν αιματοχυσία» ανέφερε σε δηλώσεις του στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Γάλλου προέδρου (εκείνη την περίοδο) Φρανσουά Ολάντ, Φιλίοπ Λεγκλίζ Κόστα από την πλευρά του μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τηλεφωνικά τόσο τον Ολάντ όσο και την Μέρκελ για το δημοψήφισμα, με τους δυο ηγέτες να ζητούν πληροφορίες για το ποιο θα ήταν το ερώτημα και ποια θα ήταν η θέση του.

«Το δημοψήφισμα είναι μια πολύ ριψοκίνδυνη πολιτική. Αυτό που μας εξέπληξε ήταν η ανακοίνωση που της έκανε ότι θα τασσόταν κατά μιας συμφωνίας στην οποία είχε συμμετάσχει.

Η Μέρκελ το έλαβε υπόψιν της και για μας ήταν το τέλος της συζήτησης, τι μπορούσαμε να πούμε; Μπορούμε να εκφράσουμε την έκπληξη και την δυσαρέσκειά μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά» ανέφερε από την πλευρά του, ο σύμβουλος της Μέρκελ για ευρωπαϊκά θέματα Νικολάους Μάγιερ-Λάντρουτ.

Ντάισελμπλουμ: «Είχα θυμώσει για τον λόγο πως δεν ήταν έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό»

Από την πλευρά του ο Γερούν Ντάισελμπλουμ με δηλώσεις του τόνισε πως είχε θυμώσει εξηγώντας μάλιστα και τον λόγο. «Μας εξέπληξε τελείως. Πρώτον γιατί δεν υπήρχε καμία συμφωνία, άρα γιατί να δημιουργήσεις τέτοια πολιτική δυναμική και δεύτερον αν προτίθεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο θα ήταν συνετό να το συζητήσεις πρώτα με τους εταίρους σου. Είχα ταραχτεί πολύ.

Είχα θυμώσει γιατί δεν ήταν έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό. Τους υποσχόταν την προοπτική μιας καλύτερης συμφωνίας, ενώ δεν υπήρχε καλύτερη συμφωνία διαθέσιμη.

Το ερώτημα ήταν ένα ψέμα. Ήταν αν θέλετε τη συμφωνία ή όχι. Και η συμβουλή μας είναι όχι. Δεν υπήρχε συμφωνία. Ούτε υπήρχε εναλλακτική».

Από την πλευρά του, ο Γιούνκερ είπε πως «ήταν σκάνδαλο ο κόσμος εξαπατήθηκε».