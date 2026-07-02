«Oasis»: Η σειρά του Netflix είναι η επιλογή σας για τις καλοκαιρινές βραδιές

Του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Όλα εξελίσσονται σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Ισπανία. Η σειρά είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι (στο τρίτο επεισόδιο είμαι βέβαια). Ξενοδοχειακοί χώροι, υπαλληλικό προσωπικό και εργασία θα σας αλλάξουν τη διάθεση. Στιγμές χαλάρωσης στο προσκήνιο (και στο παρασκήνιο) με διασκέδαση και άφθονο ποτό!

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Η Θέλια είναι η κόρη του Δντή και ιδιοκτήτη. Μαζί με τους συναδέλφους της προσφέρει τα μέγιστα στους πελάτες που καταφθάνουν. Φλερτ και ανθρώπινες σχέσεις δεν λείπουν σε αυτήν την δροσερή τηλεοπτική σειρά του Netflix. To cast των ηθοποιών είναι καλό.

To Oasis Infinity είναι ο απόλυτος τουριστικός προορισμός (θυμίζει γνωστά resort και της Ελλάδας)

Όλα δείχνουν ειδυλλιακά, όταν ξαφνικά η Celia εξαφανίζεται μετά από μια βραδιά στην παραλία. Η αστυνομία ξεκινά αμέσως τις έρευνες, χωρίς όμως να έχει πολλά στοιχεία. Τι ακριβώς έχει συμβεί; Με κάποια flash back ο σκηνοθέτης μας προετοιμάζει για αυτό που έρχεται…

Στο μεταξύ, δύο φίλοι και συνεργάτες της Celia αναλαμβάνουν δράση! Στο luxury resort δεν βγαίνει και δεν μπαίνει κανείς μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Είστε έτοιμοι; Καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν με μυστήριο…

Απολαύστε το trailer και τη σειρά: