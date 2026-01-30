Συναγερμός στη Βενετία: Κανιβαλιστικές μέδουσες κατακλύζουν τα νερά

Με μία πρωτοφανή εισβολή ενός παράξενου, κανιβαλιστικού είδους μέδουσας βρίσκεται αντιμέτωπη η Βενετία.

Μάλιστα οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι απειλεί σοβαρά τα ιχθυαποθέματα και διαταράσσει το εύθραστο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Στα 100 πιο επιβλαβή χωροκατακτητικά είδη η μέδουσα

Η λεγόμενη «warty comb jelly», ή sea walnut (λατινική ονομασία Mnemiopsis leidyi), είναι ένα είδος από τον δυτικό Ατλαντικό που εκτιμάται ότι έφτασε στην Αδριατική ως «λαθρεπιβάτης» μέσω των υδάτων έρματος εμπορικών πλοίων. Αυτή η μέδουσα συγκαταλέγεται στα 100 πιο επιβλαβή χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως και, σύμφωνα με διετή μελέτη του Πανεπιστημίου της Πάντοβα και του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Ιταλίας, έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη λιμνοθάλασσα.

Η φράξιμο αλιευτικών διχτυών και η διατροφή της με πλαγκτόν, αυγά και προνύμφες ψαριών, τα οποία είναι δομικά στοιχεία της θαλάσσιας ζωής, καθώς και με τα ίδια της τα μικρά, αποτελούν βασικούς λόγους ανησυχίας. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή την εξάπλωση στην κλιματική αλλαγή, καθώς τα θερμότερα νερά και τα ευνοϊκά επίπεδα αλατότητας δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή της.

Η αύξηση του πληθυσμού της μέδουσας προκαλεί «σοβαρά προβλήματα» στους ψαράδες, θέτοντας σε κίνδυνο την αλιευτική βιομηχανία της Αδριατικής, η οποία είναι αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ και γνωστή κυρίως για την παραγωγή αχιβάδων και μυδιών. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του είδους, με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Εξάπλωση των μπλε καβουριών

Η περιοχή αντιμετωπίζει επίσης την εξάπλωση των μπλε καβουριών, τα οποία θεωρείται ότι έφτασαν με τον ίδιο τρόπο από τον Ατλαντικό και προκαλούν σημαντικές ζημιές στα αλιεύματα και τα δίχτυα. Για να περιορίσει το πρόβλημα, η Ιταλία προωθεί την κατανάλωσή τους, με τα μπλε καβούρια να εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά σε ράφια σούπερ μάρκετ και στα μενού εστιατορίων.