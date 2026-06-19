Βενετία: Εξετάζει αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες έως και 50 ευρώ

Ο νέος δήμαρχος Βενετίας σκοπεύει να επιβάλλει νέο εισιτήριο στους επισκέπτες, με σκοπό να μειώσει τις τουριστικές ροές.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Σιμλόνε Βεντουρίνι είπε ότι εξετάζει να επιβάλλει στους τουρίστες που επισκέπτονται της Βενετία με νέο τέλος εισόδου, το οποίο μπορεί να αγγίζει και τα 50 ευρώ την ημέρα.

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Τέλη Μαϊου εξελέγη ο Βεντουρίνι, όπου μέχρι πρότινος ήταν αρμόδιος για τον τομέα του τουρισμού. Όπως επισήμανε, η πρόταση αποσκοπεί στην περαιτέρω αποθάρρυνση των επισκέψεων κατά τις περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, προς το παρόν, το τέλος εισόδου αποτελεί το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο του αριθμού των ημερησίων επισκεπτών. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε δεσμευτεί να αυξήσει το ποσό του τέλους σε επίπεδα μεταξύ 30 και 50 ευρώ, ανάλογα με την ημερομηνία και τον αναμενόμενο όγκο επισκεπτών.

“Πνίγεται” η Βενετία από τον υπερτουρισμό

Η Βενετία, το 2024 έγινε η πρώτη τουριστική πόλη παγκοσμίων η οποία επέβαλε τέλος εισόδου, θεσπίζοντας χρέωση 5 ευρώ για 29 ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Το μέτρο εφαρμόστηκε και το 2025, επεκτεινόμενο σε 54 ημέρες, ενώ το τέλος διπλασιάστηκε για όσους έκλειναν την επίσκεψή τους την τελευταία στιγμή. Για το 2026, η πρωτοβουλία καλύπτει πλέον 60 ημέρες.

Παρόλο που το μέτρο είχε περιορισμένο αντίκτυπο στον συνολικό αριθμό των επισκεπτών, απέφερε στα ταμεία του δήμου 2,4 εκατομμύρια κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του. Εξακολουθούν να πιστεύουν οι δημοτικές αρχές ότι μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου του υπερτουρισμού, το οποίο ασκεί μεγάλη πίεση στην ιστορική πόλη, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ηλεκτρονικά γίνεται η πληρωμή και οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR, τον οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν στους ελεγκτές που βρίσκονται στα βασικά σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός Venezia Santa Lucia.

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Από την καταβολή του τέλους εξαιρούνται όσοι διανυκτερεύουν στη Βενετία, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιφέρειας του Βένετο καθώς και τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Ωστόσο, ακόμη και οι επισκέπτες που έχουν κλείσει κατάλυμα στην πόλη υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.