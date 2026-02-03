Survivor 2026: Αποχώρησε οικειοθελώς η Εβελίνα Λυκούδη – «Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε»

Η συμμετοχή της Εβελίνας Λυκούδη στο Survivor 2026 ολοκληρώθηκε πρόωρα και με έναν τρόπο που κανείς δεν θα ήθελε να δει, αλλά πολλοί μπορούν να καταλάβουν. Η 22χρονη παίκτρια των Αθηναίων πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει οικειοθελώς τον Άγιο Δομίνικο, λίγο πριν από την έναρξη του κρίσιμου αγώνα ασυλίας.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη πριν καν ξεκινήσει το αγωνιστικό σκέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εβελίνα Λυκούδη, φανερά καταβεβλημένη, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει την πορεία της στο ριάλιτι επιβίωσης. Η ίδια εξήγησε πως η πίεση που ένιωθε δεν ήταν πλέον μόνο σωματική, αλλά κυρίως ψυχική και πνευματική, γεγονός που την οδήγησε στο να ζητήσει από την ομάδα της να την ψηφίσει, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία της απομάκρυνσής της.

Με ειλικρίνεια και δάκρυα στα μάτια, η παίκτρια περιέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα της διαβίωσης στο νησί, τονίζοντας ότι η εικόνα που φτάνει στους δέκτες των τηλεθεατών απέχει πολύ από τη βιωματική εμπειρία των διαγωνιζομένων.

«Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα», δήλωσε η Εβελίνα Λυκούδη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: