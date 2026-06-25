Σταύρος Φλώρος: Μπαίνει ξανά στο χειρουργείο – «Ελπίζουμε τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα», λέει η μητέρα του

Συνεχίζεται ο προσωπικός «γολγοθάς» του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος δίνει έναν μεγάλο αγώνα για να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον μετέπειτα ακρωτηριασμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor.

Ο φετινός νικητής του ριάλιτι επιβίωσης νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς του νεαρού μίλησαν το απόγευμα της Πέμπτης (25.06.2026) στην εκπομπή «Live News» του MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο, μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του, ενώ αποκάλυψαν πως ο γιος τους θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μια νέα χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι ο Σταύρος θα καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα τον ερχόμενο Αύγουστο, ώστε να συνεχίσει εδώ το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Το χρονοδιάγραμμα των επεμβάσεων και η κατάσταση της υγείας του

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Άγγελο Λαμπίδη, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα του γιου της αλλά και τα επόμενα ιατρικά βήματα.

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη», ανέφερε.

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», σημείωσε.

Το πλάνο επιστροφής στην Ελλάδα και το μήνυμα αισιοδοξίας

Η πορεία της αποθεραπείας του δεξιού του ποδιού παρουσιάζει θετικά σημάδια, με τους γονείς του να εστιάζουν στην ψυχολογική του δύναμη αλλά και στα επόμενα βήματα για την πλήρη λειτουργικότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα.

Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του», εξήγησε η μητέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε το Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν», συμπλήρωσε.

Τέλος, η ίδια αναφέρθηκε και σε μια πρόσφατη ιατρική περιπέτεια που αντιμετωπίστηκε άμεσα, καθώς και στη σταδιακή αλλαγή της φαρμακευτικής του αγωγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από λίγες μέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι και τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση», σημείωσε.