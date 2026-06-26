Σταύρος Φλώρος: “Τέλη Ιουλίου στην Αθήνα, η ψυχολογία του είναι καλή” – Τι αποκάλυψε ο πατέρας του

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Ιουλίου ο Σταύρος Φλώρος έναμιση μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του στο Survivor.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor, αυτές τις ημέρες αναμένεται να γίνει ακόμη μία επέμβαση στο πόδι του, ενώ στα τέλη Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε κέντρο της Αθήνας.

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«Η ψυχολογία του είναι καλή για τα δεδομένα που περνάει. Οι αδερφές του είναι δίπλα του φροντίζοντάς τον με αγάπη και υποστήριξη. Σήμερα αναμένεται να πάει στο κέντρο αποκατάστασης. Του έχουν μειώσει τα χάπια και πονάει πολύ λιγότερο», είπε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Αναμένεται στο τέλος Ιουλίου να έρθει σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Αθήνα, ώστε αν γίνεται, ό,τι κάνει στο Μαϊάμι να το κάνει εδώ. Στις 9 του μηνός θα κάνει επέμβαση για να αφαιρέσουν τα καρφιά από το δεξί πόδι του, καθώς του είχαν τοποθετήσει βοηθητικές λάμες για να του κρατούν το πόδι σταθερό.

Συζητώ τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή να πάω κοντά του. Το έπαθλο δεν το έχει πάρει ακόμα. Ωστόσο, του έβαλαν τα χρήματα που ήταν να πάρει για όλες τις εβδομάδες που ήταν εκεί», υπογράμμισε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

Να θυμίσουμε πως ο φετινός νικητής του ριάλιτι επιβίωσης νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Άγγελο Λαμπίδη στο Mega, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα του γιου της αλλά και τα επόμενα ιατρικά βήματα.

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη», ανέφερε.

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», σημείωσε η μητέρα του.