Στο Παρά Πέντε: Συγκινημένος ο Αργύρης Αγγέλου στο πρώτο γύρισμα του reunion

Η αγαπημένη παρέα του «Παρά Πέντε» επιστρέφει και σκορπίζει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της! Το πολυαναμενόμενο reunion της εμβληματικής σειράς είναι πλέον γεγονός, καθώς ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα.

Ο Αργύρης Αγγέλου, φανερά συγκινημένος, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το αρχοντικό της Ντάλιας (Σμαράγδα Καρύδη), γράφοντας στη λεζάντα: «Σαν ψέμα». Σε άλλη ανάρτησή του σημείωσε: «Πρώτη μέρα γύρισμα για το reunion!», επιβεβαιώνοντας πως το επετειακό επεισόδιο που ετοιμάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει ξεκινήσει επίσημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Παρά Πέντε» έχει ήδη αποκτήσει νέους λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, όπου ανεβαίνουν στιγμιότυπα από τα παρασκήνια. Η ανυπομονησία του κοινού μεγαλώνει συνεχώς, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πώς είναι η ζωή των αγαπημένων ηρώων είκοσι χρόνια μετά.

Τι έχει μείνει ίδιο και τι έχει αλλάξει; Η απάντηση… έρχεται σύντομα στις οθόνες μας!