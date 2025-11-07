«Στο πάρα 5»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μας δίνει μία γεύση από τα γυρίσματα του reunion (vid)

Είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά την πρεμιέρα της, η σειρά-φαινόμενο «Στο παρά πέντε» επιστρέφει στο Mega, προκαλώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού στους φανατικούς της τηλεθεατές. Ο δημιουργός της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, επιβεβαίωσε την έναρξη των γυρισμάτων για το πολυαναμενόμενο reunion, δίνοντας μια πρώτη, νοσταλγική γεύση από τα παρασκήνια.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος εργάζεται πυρετωδώς για το αφιέρωμα, κοινοποίησε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook ένα βίντεο που δείχνει μέλη της θρυλικής παρέας ξανά μαζί.

«Όταν το Παρά 5… 20 χρόνια μετά ξεκινά!», γράφει στο βίντεο που ανήρτησε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι φίλοι της σειράς δεν θα παρακολουθήσουν ένα νέο, κανονικό επεισόδιο, αλλά ένα επετειακό τηλεοπτικό αφιέρωμα.

Αυτό το project θα έχει στοιχεία μυθοπλασίας, θα περιλαμβάνει ξεχωριστά σκετς και μία αναδρομή στις πιο χαρακτηριστικές και αστείες στιγμές της θρυλικής σειράς.

Το βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook: