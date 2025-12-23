«Στο Παρά Πέντε»: Απόψε η προβολή του νοσταλγικού reunion – Η ώρα που θα μεταδοθεί στο MEGA

Το «Στο Παρά Πέντε», η σειρά που επαναπροσδιόρισε την ελληνική κωμωδία, επιστρέφει απόψε στις οθόνες μας για ένα μοναδικό, εορταστικό ραντεβού. Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή της, το MEGA γιορτάζει τα 20 χρόνια του θρυλικού σήριαλ με ένα μεγάλο επετειακό reunion, το οποίο θα μεταδοθεί απόψε, Τρίτη 23/12, στις 21:00.

Η ιστορία των πέντε αγνώστων που συναντήθηκαν τυχαία σε ένα ασανσέρ για να γίνουν οι πιο αγαπημένοι ήρωες της ελληνικής τηλεόρασης, ζωντανεύει ξανά σε ένα πολυθεματικό show.

Το κανάλι, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική λατρεία του κοινού που κράτησε τη σειρά ζωντανή μέσα από τα social media και τις ατάκες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, διοργανώνει ένα τηλεοπτικό πάρτι αφιερωμένο στη νοσταλγία και το χιούμορ του Γιώργου Καπουτζίδη.

Τι θα δούμε στο επετειακό αφιέρωμα

Οι πέντε πρωταγωνιστές —Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Φώτης και Σπύρος— θα βρεθούν ξανά μαζί στο πλατό, πλαισιωμένοι από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές που πέρασαν από τη σειρά.

Επιπλέον, θα προβληθεί ακυκλοφόρητο υλικό από τα γυρίσματα του 2005, ενώ οι πρωταγωνιστές θα μοιραστούν άγνωστες ιστορίες από τα παρασκήνια.

Θα δούμε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τις κορυφαίες στιγμές της σειράς, όπως τις ψήφισε το κοινό μέσα από το διαδίκτυο.

Το κορυφαίο σημείο της βραδιάς είναι η προβολή ολοκαίνουργιων σκηνών που έγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης ειδικά για το reunion. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα άτυπο 50ο επεισόδιο, το οποίο θα μας αποκαλύψει πού βρίσκονται οι ήρωες σήμερα και τι έκαναν αυτά τα 20 χρόνια που μεσολάβησαν.

Τέλος, το σενάριο υπόσχεται να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα μυστήρια που παρέμειναν άλυτα από το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.