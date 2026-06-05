Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες γύρω από την αξιοποίηση του σπιτιού της Μαίρης Χρονοπούλου, του μέρους όπου η σπουδαία ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή τον Οκτώβριο του 2023.

Στο επίκεντρο της έντονης συζήτησης βρίσκεται το μέλλον του ακινήτου, το οποίο φιλοξενεί αντικείμενα τεράστιας συναισθηματικής και οικονομικής αξίας, καθώς και προσωπικά κειμήλια της σταρ.

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Το μεγάλο ερώτημα που ζητά απάντηση είναι αν ο χώρος θα μετατραπεί τελικά σε ένα μουσείο ανοιχτό για το κοινό ή αν θα παραχωρηθεί εξολοκλήρου στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο καθώς συνδέεται άμεσα με την τύχη της τέφρας της αείμνηστης ηθοποιού.

Γιατί η τέφρα της δεν έχει σκορπιστεί ακόμα στο Σούνιο

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου παραμένει προσωρινά σε μια ειδική κρύπτη μέσα στο σπίτι.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ηθοποιός είχε θέσει έναν συγκεκριμένο όρο: αν το σπίτι γινόταν επισκέψιμο μουσείο, η τέφρα της θα έμενε εκεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η γραπτή της επιθυμία ήταν να σκορπιστεί στη θάλασσα του Σουνίου, στην περιοχή Καβοκολώνες.

Ο νομικός πρόσθεσε ότι, παρά την αρχική πρόθεση, ο πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Γιαννόπουλος, φαίνεται να δηλώνει πλέον ότι το ακίνητο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως μουσειακός χώρος.

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Ωστόσο, η θέση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από ανθρώπους που γνώριζαν καλά την ηθοποιό και οι οποίοι τονίζουν ότι μοναδικό της μέλημα ήταν πάντα η προστασία των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης, η Ζήνα Κουτσελίνη εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική πλευρά της ιστορίας και μετέφερε την προσωπική της εμπειρία από συζητήσεις που είχε κάνει με την ίδια τη Μαίρη Χρονοπούλου μέσα στο σπίτι της.

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«Να πω λίγο κάτι, γιατί δεν είναι ωραίο να γίνεται αυτό στη Μαίρη Χρονοπούλου, εγώ την αγαπώ πολύ την Μαίρη. Η Μαίρη αγαπούσε πολύ τα παιδιά, το σπίτι είναι για τα παιδιά. Θα πρέπει να γίνει αυτό που πραγματικά ήθελε, αλλιώς δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να υπάρχει το κληροδότημα. Το κληροδότημα λέει να χαριστεί στο Χαμόγελο του Παιδιού του σπίτι της.

Εγώ όταν πάντως είχα πάει στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου και το συζητούσαμε, μου είπε το εξής “εγώ αυτό το σπίτι το έχω παραχωρήσει στο Χαμόγελο του Παιδιού” για να έρχονται οι παιδικές φωνές εδώ και να περνάνε ωραία. Τη λέξη μουσείο εμένα δεν μου την είπε ποτέ. Μου είπε τα παιδιά να μένουν μέσα, δεν μου είπε άλλο πράγμα», είπε χαρακτηριστικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

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