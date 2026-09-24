Κατεσβέσθη άμεσα η φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Ακαδημίας

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας, στο ύψος του ”O.A. 71” .

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε απορρίμματα σε υπόγειο χώρο, κατεσβέσθη άμεσα.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:00.

Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.