Κατεσβέσθη άμεσα η φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Ακαδημίας
Στο ύψος του ''O.A. 71''
Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην οδό Ακαδημίας, στο ύψος του ”O.A. 71” .
Η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε απορρίμματα σε υπόγειο χώρο, κατεσβέσθη άμεσα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:00.
Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
πηγή στην Google
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