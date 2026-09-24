Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του

Την προφυλάκιση του 27χρονου που δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα αποφάσισε ανακριτής και εισαγγελέας σήμερα, Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου.

Ο 27χρονος δράστης πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης, με σκοπό να απολογηθεί για την άγρια γυναικοκτονία. Υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους.

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Φέρεται να ισχυρίστηκε πως του χρωστούσε 2.000 ευρώ αν και το περιβάλλον της Πηνελόπης αρνείται την συγκεκριμένη θεωρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί με καθυστέρηση συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία του, η οποία διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Υπενθυμίζεται πως το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει είναι βαρύ. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.