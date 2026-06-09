Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση της σε ερώτηση για το τηλεοπτικό της μέλλον

Στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Sport FM παραβρέθηκε η Σία Κοσιώνη η οποία μίλησε στο «Breakfast@star» για τα πρώτα βήματα της ως δημοσιογράφος, ενώ ρωτήθηκε και για το τηλεοπτικό μέλλον της.

«Το Sport FM μου άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά, ήμουν μία νέα δημοσιογράφος», είπε η Σία Κοσιώνη. «Με εμπιστεύτηκαν σε ένα ρόλο όχι πολύ κεντρικό, αλλά για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικός εκείνη την εποχή.

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Τους έχω πραγματικά όλους στην καρδιά μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσαν τότε, που κι αυτή ήταν μία ψηφίδα της μετέπειτα επιτυχημένης, πιστεύω, πορείας μου», κατέληξε.

Όταν ρωτήθηκε για την τηλεοπτική της επιστροφή, η ίδια δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο: «Σε αυτά θα μείνουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ».