Σία Κοσιώνη: «Ένιωθα αφόρητες τύψεις για πολλά χρόνια, που δεν έβαζα το παιδί μου για ύπνο το βράδυ»

Η Σία Κοσιώνη παραχώρησε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast «Sold Out» του News 24/7 και στις δημοσιογράφους Μία Κόλλια και Γεωργία Οικονόμου. Στην πρώτη της τηλεοπτική τοποθέτηση μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, η γνωστή δημοσιογράφος αποφάσισε να μοιραστεί μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά της.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στον γιο της και στις έντονες ενοχές που τη βασάνιζαν κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

Όπως εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, για πολλά χρόνια ένιωθε αφόρητες τύψεις επειδή οι απαιτήσεις της βραδινής της εργασίας δεν της επέτρεπαν να βρίσκεται στο σπίτι για να τον βάλει για ύπνο.

Όλα όσα είπε η Σία Κοσιώνη

«Ο βραδινός ύπνος του παιδιού ήταν κάτι που με πονούσε πάρα πολύ. Όταν… τώρα που πηγαίνει τρίτη δημοτικού και πέρυσι πήγαινε δευτέρα, έφευγα σκοτωμένη από τον ΣΚΑΪ, τσακιζόμουν τέλος πάντων για να προλάβω να τον βάλω για ύπνο. Γιατί πια είναι και σε μια ηλικία που μπορεί να κοιμηθεί 21:00 και 21:30 η ώρα το βράδυ.

Όμως πριν, που το παιδάκι έπρεπε να μπαίνει για ύπνο 20:00 και 20:30 η ώρα, ε, δεν ήταν δυνατόν να λέω να περιμένει το παιδί. Μάλιστα, κάποια στιγμή το είχα συζητήσει και με μια παιδοψυχολόγο και μου είπε ότι είναι τρομερά εγωιστικό να στερείς από το παιδί τον ύπνο επειδή εσύ έχεις δουλειά.

Ότι ο ύπνος είναι κορυφαίο πράγμα. Επομένως δεν το συζήτησα. Το παιδί έμπαινε για ύπνο νωρίτερα και εγώ το έβρισκα κομισμένο. Όμως, η στιγμή που το παιδί βασιλεύει είναι η στιγμή που το παιδί παραδίνεται, που απελευθερώνει τις σκέψεις του, που σου λέει όλα τα πράγματα που έχει νιώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Που σου αποκαλύπτει όλους του τους προβληματισμούς, που έχει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας ανάγκη για ασφάλεια, γιατί είναι η στιγμή που παραδίνεται και αφήνεται. Όλο αυτό το πράγμα με έκανε να νιώθω αφόρητες τύψεις για πάρα πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε η Σία Κοσιώνη.

H επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει επίσημα την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, παίρνοντας τη σκυτάλη μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη. Η σημαντική αυτή αλλαγή στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού επισφραγίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 28 Μαΐου, με την σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Μέσα από την ίδια ανακοίνωση, το κανάλι ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο και για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, ο ΣΚΑΪ τόνισε πως η Χριστίνα Βίδου θα συνεχίσει κανονικά να βρίσκεται στο τιμόνι της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.