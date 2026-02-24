Σία Κοσιώνη: «Χαίρομαι που θα σας ξανασυναντήσω σήμερα στο δελτίο» (Βίντεο)

Η Σία Κοσιώνη επιστρέφει σήμερα, Τρίτη (24/02) στο πόστο της στη παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, έπειτα από ένα μήνα απουσία λόγω της σοβαρής περιπέτειας που είχε με την υγεία της.

Νωρίτερα έφτασε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στο γραφείο της, όπου την περίμενε μία μεγάλη έκπληξη. Οι συνεργάτες της την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, ενώ είχαν στολίσει και το χώρο με μπαλόνια και λουλούδια.

Στα social media αναρτήθηκε απόσπασμα από την έκπληξη των συνεργατών της, με την ίδια να αναφέρει: «Μετά από έναν μήνα και κάτι αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω πάλι απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Σαν ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες. Ραντεβού απόψε στις 19:45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ».

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη νοσηλεύτηκε με πνευμονία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Metropolitan κι αφού έλαβε εξιτήριο παρέμεινε για περίπου δύο εβδομάδες στο σπίτι της προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.