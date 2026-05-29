Η Αναστασία Γιάμαλη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά. Η γνωστή δημοσιογράφος συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες στο πλαίσιο της ειδικής προβολής της ταινίας «Μικρές ανάσες».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η ίδια αναφέρθηκε στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έτσι έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ενημέρωση και ότι θα χρειαστεί σίγουρα αρκετός καιρός προκειμένου να βρεθούν οι νέες ισορροπίες στο τηλεοπτικό τοπίο.

Όλα όσα είπε η Αναστασία Γιάμαλη

«Η ισότητα κάθε άλλο παρά κατακτημένη είναι, οπότε όσο περισσότερο ορατότητα υπάρχει γι’ αυτά τα ζητήματα, είναι πάντα μια καλή αφετηρία για συζήτηση. Η πατριαρχία και ο καπιταλισμός, που πάνε χέρι χέρι, είναι βαθιά ριζωμένες και στη συνείδηση, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Δεν αισθάνομαι ότι έχω δυνατό όνομα, είμαστε καλοί όσο η επόμενη δουλειά μας.

Στη φετινή σεζόν βάζω θετικό πρόσημο. Χτίσαμε μια ζώνη που στο παρελθόν είχε ψυχαγωγία. Δεν κάνω εγώ τις ανακοινώσεις για το μέλλον της εκπομπής, θα πρέπει να κάνετε υπομονή.

Μας ανησυχούν τα νούμερα, θα ήταν ψέμα να λέμε ότι δεν τα βλέπουμε και δεν μας αφορούν. Έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα χρειαστεί καιρός να βρεθούν οι νέες ισορροπίες», ανέφερε στις δηλώσεις η Αναστασία Γιάμαλη.

Η Σία Κοσιώνη αποχώρησε οριστικά από τον ΣΚΑΪ στις 8 Μαίου 2026, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία 20 ετών στον σταθμό.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ενημέρωση του Φαλήρου, καθώς η ίδια είχε ταυτιστεί απόλυτα με την ταυτότητα του σταθμού, έχοντας αναλάβει το τιμόνι του δελτίου από τα 26 της χρόνια

Το τηλεοπτικό “διαζύγιο” επήλθε μετά την απόφαση να μην ανανεωθεί το συμβόλαιό της, το οποίο έληγε κανονικά τον Ιούνιο, ακολουθώντας και άλλες σημαντικές διοικητικές ανακατατάξεις στον ενημερωτικό τομέα του καναλιού.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, ο ΣΚΑΪ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ευχαριστώντας τη για την προσφορά της, ενώ τη θέση της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.