Σία Κοσιώνη: Απόψε η πρώτη καλησπέρα μετά τη νοσηλεία της με πνευμονία

Α.Δ.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα απουσίας από τη θέση της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη είναι έτοιμη να καλησπερίσει ξανά τους τηλεθεατές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η anchorwoman του ΣΚΑΪ νοσηλεύτηκε με πνευμονία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Metropolitan κι αφού έλαβε εξιτήριο παρέμεινε για περίπου δύο εβδομάδες στο σπίτι της προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι των εγκαταστάσεων του σταθμού του Φαλήρου και συνομίλησε με τους συναδέλφους της εμφανώς χαρούμενη και ανακουφισμένη που άφησε πίσω της αυτή τη δύσκολη περιπέτεια.

Έτσι απόψε στις 19.45 θα ακουστεί ξανά το γνώριμο 3,2,1 και η Σία Κοσιώνη θα υποδεχθεί τους τηλεθεατές στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.