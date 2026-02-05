Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο – Η φωτογραφία με τον Κώστα Μπακογιάννη (pic)

Τέλος στην αγωνία για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη έβαλε ο Κώστας Μπακογιάννης, ανακοινώνοντας με μια ανάρτηση στο Facebook ότι η σύζυγός του πήρε επιτέλους εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η γνωστή δημοσιογράφος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες δίνοντας μάχη με τον πνευμονιόκοκκο, μια περιπέτεια που αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και κράτησε την οικογένειά της σε εγρήγορση.

Τι έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας», έγραψε στο Facebook.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη: