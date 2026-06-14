Τραμπ: «Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί»
«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης, ας μην το χαλάσουμε!»
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του γράφει ότι η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο κινδυνεύει να δυναμιτίσει το καλό κλίμα λίγο πριν κλείσει η συμφωνία με το Ιράν, που κατά τις διαρροές ενδεχομένως θα αφορά και τον Λίβανο.
Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να μην γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζομπολάχ.
«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης, ας μην το χαλάσουμε!», καταλήγει.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γραφεί:
«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.
Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.
Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή -και στο Λίβανο- και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.
Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης- Ας μην το χαλάσουμε!».
Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιέχιελ Λάιτερ, σε ανάρτηση του στο Χ, έγραψε ότι κατά την επίθεση στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ.
Κατά τον πρεσβευτή ο Ντακντούκ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για τρομοκρατική επίθεση το 2007 εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων ενώ συντόνιζε το σχέδιο της Χεζμπολάχ για εισβολή και κατάληψη του βόρειου Ισραήλ.
This is Ali Moussa Dakdouk, a senior Hezbollah commander.— Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 14, 2026
– He is personally responsible for a terror attack in 2007 targeting U.S. troops.
– He was imprisoned by the U.S. and had a bounty of $5M on his head.
– He also managed the “Golan Portfolio” – Hezbollah’s plan to… pic.twitter.com/FR63USyHjz
Έγραψε ακόμη ότι φυλακίστηκε από τις ΗΠΑ και είχε προσφερθεί αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.
Η επίθεση του Ισραήλ
Σήμερα, Κυριακή (14/06), ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.
Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
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