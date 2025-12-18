Σαββίδης στους εργαζόμενους του OPEN: «Αν σκεφτόμουν να πουλήσω, θα ήσασταν οι πρώτοι που θα το μαθαίνατε»

Το δικό του μήνυμα προς τους εργαζόμενους του OPEN έστειλε σε ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση ο Ιβάν Σαββίδης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 18.12, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους του OPEN, πραγματοποιήθηκε ζωντανή διαδικτυακή συνάντηση με τον Πρόεδρο, κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος σε θερμό και οικογενειακό κλίμα μετέφερε τις πιο εγκάρδιες ευχές του για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος.

Μίλησε από καρδιάς και όπως πάντα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για τη συνεισφορά τους και για τον επαγγελματισμό τον οποίο επιδεικνύουν, ενώ τόνισε τη σημασία της σωστής αντίληψης της επαγγελματικής ηθικής, λέγοντας χαρακτηριστικά «Μ ’ αρέσει ο χαρακτήρας και ο υψηλός επαγγελματισμός τον οποίο επιδεικνύετε και εκτιμώ το ότι ζείτε με μία σωστή αντίληψη της επαγγελματικής ηθικής. Με αξίες και υψηλό επαγγελματισμό, και συνεχίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο, θα φτάσουμε στην επιτυχία».

Σχετικά με τα διάφορα σενάρια που κατά καιρούς ακούγονται για τον σταθμό, δήλωσε: «Έχω τονίσει αρκετές φορές, ότι αν σκεφτόμουν να πουλήσω ή να κάνω στην άκρη, ή να τα παρατήσω, θα είμαι πάντα τίμιος απέναντί σας και οι πρώτοι στους οποίους θα το έλεγα, να είστε σίγουροι ότι θα ήσασταν εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε, λοιπόν, με βεβαιότητα να θεωρείτε ότι δεν το έχω καν στο μυαλό μου.»

Τόνισε πως και τη νέα χρονιά «εμείς θα κινηθούμε ως ένα απολύτως ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δικαίως, κατέκτησε το δικαίωμα να θεωρείται το πιο επαγγελματικό και το πιο περιζήτητο στον ενημερωτικό τομέα. Σήμερα, όποιος θέλει να λάβει σωστές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη γεωπολιτική, στην οικονομία, πατάει το κουμπί του OPEN.

Πάντα ήθελα αυτό το κανάλι να είναι ένα κανάλι εμπιστοσύνης, ένα ανοιχτό κανάλι ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας προς τον κόσμο και υψηλού επαγγελματισμού από την άποψη της δημοσιογραφικής ηθικής.

Έχετε ήδη δείξει τον δικό σας επαγγελματισμό που είναι υψηλού επιπέδου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά : «θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν κάποιες ενέργειες ανθρώπων οι οποίες δεν είχαν νόημα και μάλιστα ήταν και αναποτελεσματικές. Ανθρώπων, που μέρα νύχτα, προσπαθούν να εξωθήσουν τον Σαββίδη εκτός Ελλάδος.

Θα το πω για μία ακόμη φορά, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δε ζουν γονατιστοί και πεθαίνουν όρθιοι.

Η δική σας ικανότητα, η δική σας αντιμετώπιση προς τη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνάτε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, σίγουρα έχουν αναγνωριστεί και μάλιστα έχουν γίνει αντιληπτές από αυτούς που κάθε μέρα περίμεναν την ταφή του OPEN.

Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια ότι αυτοί απογοητεύτηκαν. Οφείλω να παραδεχτώ ότι είμαι ευχαριστημένος, καθώς αποδείχτηκαν υπερβολικά μυωπικοί. Παράλληλα, στις προσπάθειες να επιβάλουν κάποιες άλλες απόψεις στο Λιμάνι, να χτυπήσω ξύλο, αποδείξαμε ότι εμείς είμαστε ικανοί στο να αντιμετωπίζουμε χτυπήματα. Η προσπάθεια να υπάρξει προς τον ΠΑΟΚ μία αντιμετώπιση μειωτική, είχε την ίδια κατάληξη».

Κλείνοντας, ήταν ακόμα μία φορά άμεσος και σαφής λέγοντας: «Η δική μου συμπεριφορά, είναι ανθρώπου ο οποίος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Περιμένετε! ΔΕΝ τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα».