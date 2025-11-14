Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια – «Είναι εργατικός, κύριος, άντρας»

Μια αστεία στιγμή έλαβε χώρα στον αέρα του τηλεπαιχνιδιού «Ρουκ Ζουκ», με τη Ζέτα Μακρυπούλια να δέχεται προξενιό από παίκτη. Ο νεαρός διαγωνιζόμενος, Βασίλης, έδειξε να έχει στόχο να φτιάξει την προσωπική ζωή του πατέρα του!

Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Βασίλης απευθύνθηκε στην παρουσιάστρια με το κρίσιμο ερώτημα του αν εκείνη είναι ελεύθερη. «Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», είπε ο παίκτης.

Στη συνέχεια ο παίκτης πρόσθεσε: «Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος».

Η Ζέτα Μακρυπούλια, ξαφνιασμένη αλλά γελώντας, ευχαρίστησε τον παίκτη για την πρότασή του. Ο νεαρός, θέλοντας να διασφαλίσει τη συνέχεια, πρόσθεσε με αθώο ύφος ότι ελπίζει να μην παρεξηγήθηκε από την τολμηρή του κίνηση.

«Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: