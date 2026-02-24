Πρεμιέρα για τη Μπακοδήμου, αναβάθμιση για τη Μπεκατώρου και σαρωτικές αλλαγές στην prime time

Α.Δ.

Το τηλεοπτικό θερμόμετρο επέστρεψε στη θέση του μετά το μικρό διάλειμμα της Καθαράς Δευτέρας και είναι εδώ με πολλές ειδήσεις κι ένα δυνατό quiz.

«Ξεπαγώνει» η Μπακοδήμου

Κι εκεί που όλοι αναρωτιόντουσαν ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος του OPEN τελικά η Μαρία Μπακοδήμου κάνει την ανατροπή και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα (02.03).

Το κανάλι της Παιανίας ρίχνει το φιλόδοξο project στον σκληρό ανταγωνισμό των 20.00 προσδοκώντας να ανεβάσει τα ποσοστά τηλεθέασης στο συγκεκριμένο slot και να δώσει μία συνολική ώθηση στο πρόγραμμα της prime time του.

«Μαρία τη Νύχτα»

Όχι μην πάει το μυαλό σας στο podcast της Μαρίας Σολωμού. Θυμάστε που πριν λίγες ημέρες γράφαμε από αυτή τη στήλη για την πρόθεση τoυ MEGA να παγώσει όλα τα προγράμματα της prime time μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν μετά το Βατερλό με τα μονοψήφια;

Θυμάστε επίσης που σας έγραφα ότι η μοναδική εκπομπή που θα πάρει το πράσινο φως είναι το «Beat the Chasers»; Έτσι κι έγινε.

Πρόκειται για μια εκδοχή του καθημερινού «Chase», όπου όλοι οι «Chasers» ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν παίκτη, για μία πολύ σκληρή καταδίωξη γνώσεων, με χρηματικό έπαθλο που θα ξεπερνά τα 40.000€.

Τα στελέχη του MEGA έκαναν σινιάλο στη Μαρία Μπεκατώρου που αναμένεται να μπει σε γυρίσματα τις επόμενες ημέρες με στόχο η εκπομπή να κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά το Πάσχα.

Ριζική αλλαγή στην prime time

Σε αναπροσαρμογή της prime time ζώνης τους αναμένεται να προχωρήσουν την επόμενη σεζόν τα κανάλια με το 90% των σειρών που παρακολουθούμε φέτος να ρίχνουν αυλαία. Άλλες εξαιτίας των πολικών τηλεοπτικών θερμοκρασιών κι άλλες με το φόβο μήπως χάσουν από την αίγλη τους.

Τα στελέχη των σταθμών έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με σεναριογράφους και εταιρίες παραγωγής και στόχος είναι την επόμενη σεζόν να δούμε πιο «σφιχτές» σειρές από άποψη επεισοδίων, προκειμένου να μην κουράσουν τον τηλεθεατή.

Quiz

Και φυσικά δεν θα μπορούσα να κλείσω το πρώτο σαρακοστιανό «τηλεοπτικό θερμόμετρο» χωρίς quiz.

Ποιος τηλεοπτικός σταθμός πήρε την πρωτοφανή απόφαση φέτος να μην κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του;

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!