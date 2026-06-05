Άρειος Πάγος: «Οι τόκοι για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αρείου Πάγου, η πολυαναμενόμενη απόφαση-σταθμός της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία φέρνει ριζικές ανατροπές και προσφέρει σημαντική οικονομική ελάφρυνση σε χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Νόμου Κατσέλη για τα «κόκκινα δάνεια».

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασή της, η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι οφειλόμενοι τόκοι για τη διάσωση της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπολογίζονται επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής, αλλά αποκλειστικά με βάση το ποσό της εκάστοτε μηνιαίας δόσης. Η κρίση αυτή βάζει φρένο σε υπέρογκες επιβαρύνσεις που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι δανειολήπτες.

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Το διατακτικό της πολυσέλιδης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναφέρει επίσημα:

«Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφαίνεται, κατά πλειοψηφία, ότι: η διάταξη της με αριθ. 16/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, όπως μεταρρυθμίστηκε με τις με αριθ. 1072/2012 και 244/2019 αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, είναι ασαφής και χρήζει ερμηνείας ως προς το (ερμηνευτικό) ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο το επιτόκιο που θεσπίζεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 πρέπει να υπολογίζεται από την έναρξη της ρύθμισης στο σύνολο του οριζόμενου κεφαλαίου οφειλής του δανειολήπτη και να υπολογίζονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις απόσβεσης της συνολικής οφειλής εκ κεφαλαίου και τόκων για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή εάν πρέπει το επιτόκιο αυτό να υπολογίζεται αυτοτελώς δι’ εκάστη των μηνιαίων δόσεων κατά το μήνα εξόφλησής της, ως προς το οποίο προσήκει η απάντηση ότι, κατά την τελολογική ερμηνεία του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ως προς τον υπολογισμό του (επιτοκίου) παραπάνω.

Παραπέμπει την υπόθεση, για την ολοκλήρωση της εκδίκασής της, στο Μονομελές Πρωτοδικείο (πρώην Ειρηνοδικείο) Ιωαννίνων».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση του Αρείου Πάγου: