Ρεβάνς για τη Μπέττυ Μαγγίρα, Τσουρός σε μορφή «σφηνάκι» και το STAR στην αναμονή του Μουτσινά



Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και το σίγουρο είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη δεν θα μας αφήσει να βαρεθούμε καθόλου, καθώς θα αρχίσει το σενάριο της μεταγραφολογίας με τους τηλεοπτικούς αστέρες να διαπραγματεύονται τα συμβόλαιά τους.

Σε άλλους οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν γη και ύδωρ, ενώ, σε άλλους φαίνεται πως θα τραβήξουν απότομα το χαλί κάτω από τα πόδια.

ΕΡΤ … «Ferto»

Τρίβουν τα χέρια τους στην ΕΡΤ με τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσαν οι τρεις βραδιές του «Sing For Greece». Χθες, Κυριακή (15.02), ο Εθνικός τελικός της Eurovision σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό αγγίζοντας σε τέταρτο το αξιοσημείωτο 39,9% βυθίζοντας τα ιδιωτικά κανάλια σε μονοψήφια.

Σίγουρα η άρτια διοργάνωση της Δημόσιας Τηλεόρασης είναι στα συν του show, ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψε η τριάδα των παρουσιαστών.

Μπέττυ Μαγγίρα, Γιώργος Καπουτζίδης και Κατερίνα Βρανά απέδειξαν ότι έχουν χημεία και σε συνδυασμό με το εύστοχο χιούμορ τους και τις ατάκες που έγιναν αμέσως viral στα social media έδωσαν μία διαφορετική πνοή στο μουσικό διαγωνισμό.

Μεγάλη κερδισμένη είναι η Μπέττυ Μαγγίρα με τους ιθύνοντες της ΕΡΤ να μπαίνουν σε δεύτερες σκέψεις με την απόφαση που είχαν πάρει στα τέλη της περασμένης σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είχε δώσει τα χέρια με τη δημόσια τηλεόραση για την παρουσίαση ενός ανατρεπτικού talk show που προοριζόταν για τη late night ζώνη της ΕΡΤ. Ωστόσο, ενώ, ήταν σχεδόν όλα έτοιμα, κυριολεκτικά στο και 5 η συμφωνία τινάχθηκε στον αέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες η Μπέττυ Μαγγίρα θα κάνει ένα ραντεβού με τα στελέχη της ΕΡΤ για να συζητήσουν από μηδενική βάση τη συνεργασία τους. Πάντως και κρατήστε το αυτό, το επόμενο διάστημα το κεφάλαιο Μπέττυ Μαγγίρα θα μας απασχολήσει και σύντομα θα σας έχω περισσότερα για ένα ακόμα κανάλι που καραδοκεί για να την «κλειδώσει» στο δυναμικό του, δίνοντάς της λευκή επιταγή.

Το ‘χουμε;

Δύσκολη είναι η εβδομάδα που άρχισε για τον Κώστα Τσουρό, καθώς από σήμερα η εκπομπή του μίκρυνε σε διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι έπεσε και το σενάριο οριστικής διακοπής της εκπομπής με τον παρουσιαστή να επιλέγει τη συρρίκνωση της εκπομπής του προκειμένου να σωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Από σήμερα η εκπομπή του γίνεται μονόωρη και αυστηρά ενημερωτική με δόσεις ψυχαγωγίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ο ΣΚΑΪ με την έλευση του νέου μουσικού game show “Beat My Guest” προτίμησε να διατηρήσει και τις ελληνικές ταινίες στο πρόγραμμα του, καθώς του προσφέρουν ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, καθώς η εκπομπή φαίνεται να συρρικνώνεται κι άλλο σε διάρκεια και να έχει μορφή «σφηνάκι», καθώς όταν η ελληνική ταινία που θα ακολουθεί θα έχει μεγάλη διάρκεια η εκπομπή του Κώστα Τσουρού θα περιορίζεται στη μισή ώρα για να ακολουθεί και το νοηματικό δελτίο ειδήσεων.

Σίγουρα πρόκειται για μία δύσκολη συνεργασία με τους πιο απαισιόδοξους να μιλούν ακόμα και για απότομη διακοπή της εκπομπής τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Προβληματισμός στο MEGA

Ανήσυχα είναι τα στελέχη στο κανάλι της Συγγρού καθώς μέχρι στιγμής το πρόγραμμα της prime time δεν αποδίδει τα αναμενόμενα νούμερα τηλεθέασης με αποτέλεσμα να πλήττεται το γόητρο του σταθμού σε μία περίοδο που τα κανάλια κλείνουν τις εμπορικές συμφωνίες της επόμενης σεζόν.

«Γη της ελιάς», «Μία νύχτα μόνο», «Έχω Παιδιά», «Hotel Elvira» παλεύουν με τα μονοψήφια στους πίνακες τηλεθέασης. Αποκορύφωμα η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA «Αθώοι» που αν και καλογυρισμένη και ιδιαίτερα δαπανηρή σημειώνει πολικές θερμοκρασίες που σίγουρα κανείς δεν περίμενε.

Έτσι τα στελέχη του MEGA έχουν παγώσει όλες τις νέες παραγωγές που ετοίμαζαν για την prime time τη φετινή σεζόν. Το μοναδικό νέο πρόγραμμα που ίσως δούμε είναι το «Beat the Chasers».

Πρόκειται για μια εκδοχή του καθημερινού «Chase», όπου όλοι οι «Chasers» ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν παίκτη, για μία πολύ σκληρή καταδίωξη γνώσεων, με χρηματικό έπαθλο που θα ξεπερνά τα 40.000€.

Πού θα κλείσει τελικά ο Μουτσινάς;

Ιδιαίτερος ντόρος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά. Ο παρουσιαστής αν και δήλωνε αποφασισμένος να απέχει από την τηλεόραση και να ανοίξει ένα νέο κύκλο στην καριέρα του παραδίδοντας μαθήματα NLP, φαίνεται ότι λογάριαζε χωρίς το STAR που στο πρόσωπό του βρήκε τον ιδανικό παρουσιαστή για το νέο τηλεπαιχνίδι «LINGO».

Έξυπνος, γρήγορος και ατακαδόρος φαντάζει η ιδανική επιλογή. Το πλατό έχει στηθεί κι απομένουν οι τελικές υπογραφές για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το «αγκάθι» μέχρι στιγμής είναι τα οικονομικά. Ο Νίκος Μουτσινάς δεν φαίνεται διατεθειμένος να βάλει νερό στο κρασί του για το κασέ του, καθώς, όπως έχει πει σε πρόσφατες δηλώσεις του δεν καίγεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη. @nikosmoutsinas / Instagram

Ωστόσο, μήπως οι υψηλές οικονομικές απολαβές του παρουσιαστή και η αδιαλλαξία του αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο να πει όχι στην παρουσίαση τεχνηέντως και χωρίς στην πραγματικότητα να αρνηθεί; Ο χρόνος θα δείξει.

Just … χωρίς λάμψη

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του OPEN και μετά από 1,5 χρόνο απουσίας το «Just the 2 of us». Ωστόσο, τίποτα δεν θύμιζε την παλιά αίγλη του.

Ο Νίκος Κοκλώνης φανερά αγχωμένος καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό με αρκετά τεχνικά προβλήματα, τόσο, στον ήχο, όσο και στην εικόνα. Μάλιστα, τα πρώτα λεπτά του show έπεσε μαύρο στην οθόνη με τον παρουσιαστή να ζητά συγγνώμη. Η κριτική επιτροπή ήταν απούσα. Η μοναδική που ήταν στη θέση της ήταν η Καίτη Γαρμπή.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε απογευματινή παράσταση με αποτέλεσμα να καθυστερήσει μισή ώρα και να κάνει θεαματική είσοδο στο παιχνίδι με μία μηχανή και οδηγό τον Αλέξη Γεωργούλη. Ο Σταμάτης Φασουλής είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στη Θεσσαλονίκη και βγήκε με skype για δύο λεπτά στην έναρξη του show, ενώ, η Μαρία Μπακοδήμου ήταν στο σπίτι με πυρετό.

Αν αυτό δεν ήταν «μάτι» που λέει και ο Νίκος Κοκλώνης τότε τι ήταν; Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο παραγωγός και παρουσιαστής δέχθηκε τεράστιες πιέσεις από το κανάλι προκειμένου να αρχίσει το «Just» στις 14 Φεβρουαρίου. Οι πιέσεις ήταν σε τέτοιο βαθμό που δεν τους ένοιαξε αν ένα τόσο δαπανηρό show βγει στον αέρα απροετοίμαστο.

Στα ατού της βραδιάς ήταν το βίντεο με τις ευχές της Δέσποινας Βανδή και τον παραγωγό να σπεύδει να κακίσει site κι εκπομπές που έγραψαν ότι έχουν μαλώσει οι δυο τους.

Πάντως, όσο κι αν προσπάθησε ο Νίκος Κοκλώνης να μας πείσει ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις και ότι ίσως τη δούμε σε ένα από τα επόμενα live η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική και χρειάζεται χρόνος ακόμα για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Φαίνεται πάντως ότι η Δέσποινα Βανδή έκανε μία κίνηση καλής θέλησης κι έδωσε με κάποιο τρόπο το παρών στο Just.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!

