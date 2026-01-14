Μαρία Μπακοδήμου: H ανακοίνωσή της για την επιστροφή του «Αδύναμου Κρίκου» στο OPEN (pic)

Το θρυλικό τηλεπαιχνίδι «Ο Αδύναμος Κρίκος» ετοιμάζεται να κάνει δυναμικό comeback στην ελληνική τηλεόραση, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Την είδηση επιβεβαίωσε και η ίδια η Μαρία Μπακοδήμου με ανάρτησή της στα social media, η οποία αναλαμβάνει και επίσημα την παρουσίαση του παγκόσμιου format που έχει γράψει ιστορία για τις αιχμηρές ατάκες και τις γρήγορες ερωτήσεις του.

Η παρουσιάστρια, μέσα από τη δημοσίευσή της, αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα του παιχνιδιού και τη σημασία της επιστροφής του, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με μια λεζάντα που προϊδεάζει για το ύφος που θα ακολουθήσει.

Τι έγραψε η παρουσιάστρια στο Instagram

«Καλώς ήρθατε στον πιο Αδύναμο κρίκο. Η φράση που ξεκινάει κάθε επεισόδιο ενός παιχνιδιού που έχει παιχτεί σε 46 χώρες. Από την Ινδία έως το Μεξικό, κι από τη Γαλλία έως την Αυστραλία, η αγωνία είναι πάντα ίδια για το ποιός είναι ο πιο Αδύναμος κρίκος;

Η φράση ίδια πάντα, οι γλώσσες διαφορετικές, και διαφορετική η ενέργεια του κάθε παρουσιαστή. Το format έγινε pop-culture φαινόμενο κι έρχεται σύντομα κοντά σας μέσα από την συχνότητα του Open σε παραγωγή της Barking Well», έγραψε η παρουσιάστρια.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου στο Instagram: