Πέτρος Κουσουλός: Οι «Αποκαλύψεις» έκαναν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – «Είναι ένα στοίχημα για εμάς»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός έκανε πρεμιέρα με την εκπομπή του «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1. Το μεσημέρι της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου, η νέα εκπομπή ξεκίνησε δυναμικά, σηματοδοτώντας την επιστροφή του παρουσιαστή σε ένα τηλεοπτικό κανάλι με μακρά ιστορία στην ενημέρωση.

Ο Πέτρος Κουσουλός καλησπέρισε τους τηλεθεατές με ένα χαμόγελο και φανερή ικανοποίηση για το νέο του επαγγελματικό βήμα, ενώ δεν άργησε να περάσει στο κυρίως μέρος, παρουσιάζοντας τα θέματα της ημέρας με τον χαρακτηριστικό, άμεσο και περιεκτικό τρόπο που τον έχει καθιερώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Πέτρος Κουσουλός: Ποιες είναι οι σχέσεις με την πρώην σύζυγό του – Τι αποκάλυψε ο δημοσιογράφος

«Καλώς ήρθατε στις “Αποκαλύψεις”. Είναι το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του ΑΝΤ1. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη μου απέναντι στα στελέχη του καναλιού που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα στοίχημα για εμάς που καλούμαστε να κερδίσουμε», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Θέλω να σας μιλήσω κοιτώντας σας στα μάτια. Οι “Αποκαλύψεις” είναι μια εκπομπή που την ετοιμάζαμε όλο το καλοκαίρι. Είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή, που θα κάνει σκληρή έρευνα και δεν θα λέει μισές αλήθειες. Δεν θα παρουσιάζει διαστρεβλωμένα γεγονότα. Θα είναι στιβαρή, έγκριτη, έγκυρη εκπομπή και με αποκλειστικά ρεπορτάζ. Είναι μια εκπομπή φτιαγμένη για εσάς», επισήμανε ο Πέτρος Κουσουλός.

«Είμαι ένας χαρακτήρας συγκρουσιακός, που δεν έχει μάθει να στρογγυλεύει τις αλήθειες, είμαι ένας χαρακτήρας που δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτιά. Πολλοί ρωτάτε “πήγες στον ΑΝΤ1, θα σε λογοκρίνουν;”. Η απάντηση θα δοθεί μέσα από την έρευνα», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.