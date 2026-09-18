Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν με νέα πρόσωπα στη μονή

Οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφουν στον Alpha με τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο, κάνοντας πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Οι μοναχές της Αγίας Θεοδούλης ξαναμπαίνουν σε νέες περιπέτειες, καθώς η αστυνομική κωμωδία υποδέχεται καινούργια πρόσωπα και φέρνει ακόμη περισσότερες ανατροπές.

Η αδελφή Αρσινόη (Ρένια Λουιζίδου), η αδελφή Αγαθονίκη (Μένη Κωνσταντινίδου), η αδελφή Ουρανία (Λυδία Τζανουδάκη) και η αδελφή Χρυσοβαλάντω (Άννη Θεοχάρη) επιστρέφουν με τις διαφορετικές προσωπικότητες και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάθε απρόοπτο. Όσα έζησαν στον πρώτο κύκλο, όμως, φαίνεται πως ήταν μόνο η αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξελίξεις τις οδηγούν μακριά από τη μονή της Αγίας Θεοδούλης, καθώς αναγκάζονται να εγκατασταθούν σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι έξω από την Καρδίτσα. Εκεί συναντούν την Ηγουμένη Σεβαστιανή (Άνδρη Θεοδότου), μια γυναίκα που δείχνει να γνωρίζει πολλά και να έχει τον απόλυτο έλεγχο, αν και δεν φαίνεται να γνωρίζει και τόσο καλά τις… μοναστικές υποχρεώσεις.

Στο πλευρό της βρίσκεται η αδελφή Ωραιοζήλη (Τζωρτζίνα Λιώση), μια ήρεμη και καλοσυνάτη παρουσία, που προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να στηρίξει τη νέα ηγουμένη και να κρατήσει τις ισορροπίες στη μονή.

Στη νέα αδελφότητα θα προστεθεί και η «αδελφή Θεοκλήτη», κατά κόσμον Ειρήνη Παπαπαύλου (Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ). Πρόκειται για την υπαστυνόμο που, μαζί με τον Σοφιανό και τον Τσακαλάκη, θα βρεθεί στη νέα μονή, έχοντας μεταμφιεστεί σε καλόγρια. Η αποστολή της, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη, καθώς σε ένα μέρος όπου τα μυστικά περισσεύουν, η διατήρηση της πραγματικής της ταυτότητας αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

Ο δεύτερος κύκλος των «Φόνων στο Καμπαναριό» φέρνει έτσι παλιούς και νέους χαρακτήρες κάτω από την ίδια στέγη. Μυστικά, ύποπτες καταστάσεις, ανατροπές και φυσικά αρκετές δόσεις χιούμορ συνθέτουν τη νέα ιστορία, με τις μοναχές να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο μιας σειράς απρόβλεπτων εξελίξεων.