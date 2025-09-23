Open: Με γοργούς ρυθμούς το στήσιμο της ψυχαγωγίας – Οι ζώνες που αναλαμβάνει ο Κοκλώνης και η εκπομπή του Θανάση Πάτρα

Με ενταντικούς ρυθμούς προχωρά το στήσιμο της ψυχαγωγίας στο Open με την είσοδο του Νίκου Κοκλώνη να σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του σταθμού σε αυτόν τον τομέα.

Πριν από λίγες ημέρες οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Θανάση Πάτρα με το κανάλι της Παιανίας κι έπεσαν και οι σχετικές υπογραφές. Έτσι παρά τις πληροφορίες που ήθελαν τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να τινάζεται στον αέρα στο «και 5» τελικά η εκπομπή του Θανάση Πάτρα παίρνει σάρκα και οστά και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Οκτώβρη.

Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στo slot 14:00 – 15:45 και θα δίνει lead in στον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Στο πλευρό του Θανάση Πάτρα θα βρίσκονται ο Γιώργος Κρικοριάν που αποχώρησε από το Mega μετά το τέλος του «Πάμε Δανάη», η Εύη Φραγκάκη που επιστρέφει τηλεοπτικά μετά τη συνεργασία της με την Φαίη Σκορδά στον ΣΚΑΪ πριν από δύο χρόνια, αλλά και η Ναταλία Ανδρικοπούλου που θα αναλάβει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι εσωτερικής παραγωγής και δεν θα ανήκει στην Barking Well Media.

Με σφραγίδα Κοκλώνη η prime time

Την ίδια ώρα ο Νίκος Κοκλώνης θα αναλάβει την prime time του σταθμού και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, ενώ, ετοιμάζει και μία παραγωγή για τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την ζώνη των 20:00 «κλείδωσε» καθημερινά η προβολή ενός τηλεπαιχνιδιού με παρουσιάστρια την Μαρία Μπακοδήμου. Αν και στην αρχή θεωρούταν δεδομένο ότι το format θα είναι ο «Αδύναμος Κρίκος» κάποια προβλήματα με τα δικαιώματα έκαναν τους ιθύνοντες του σταθμού να αναζητήσουν άλλο τηλεπαιχνίδι. Τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί το format και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τις αρχές Νοεμβρίου.

Παπίλα, Μουτίδου, Καραβοκύρη και Χριστοπούλου στο ελληνικό «The View»

Στη ζώνη των 21:00 – 23:00 αναμένεται να τοποθετηθεί ένα γυναικείο μαγκαζίνο στα πρότυπα του αμερικανικού «The View». Τέσσερις γυναίκες θα συζητούν καθημερινά τα viral θέματα της ημέρας και θα τοποθετούνται εκφράζοντας την δική τους άποψη, ενώ, θα υπάρχει ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό.

Στην παρουσίαση θα βρεθούν η Σοφία Μουτίδου, η Ελίνα Παπίλα, η Έλενα Χριστοπούλου και η Δάφνη Καραβοκύρη. Τέσσερις γυναίκες με δυνατή άποψη και αιχμηρό σχόλιο.

Γκουντάρας – Κάκκαβα τα ΣΚ

Τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα αναλάβουν ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα με ένα δίωρο τηλεπεριοδικό που θα προβάλλεται στη ζώνη 15:00 -17:00. Η εκπομπή θα επικεντρώνεται σε θέματα τηλεοπτικού ρεπορτάζ, ενώ, στο πλευρό του ζευγαριού θα βρεθούν ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Χρύσλα Γεωργακοπούλου.

Νέο show το βράδυ του Σαββάτου

Την ίδια ώρα ο Νίκος Κοκλώνης εκτός από παραγωγικά επιστρέφει και στην παρουσίαση, καθώς από τις αρχές Νοέμβρη θα αναλάβει την παρουσίαση ενός 6ωρου ζωντανού σόου, το οποίο δεν θα είναι το «just the 2 of us» και θα προβάλλεται από τις 20:00 έως τις 02:00.