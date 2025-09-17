Ο πρωθυπουργός απόψε στον ΑΝΤ1 – Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18:45
Απόψε στις 18:45, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του.
Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την πορεία της Οικονομίας, τα Εθνικά, τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και τις πολιτικές εξελίξεις.
Δείτε το τρέιλερ:
