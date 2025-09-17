Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ο πρωθυπουργός απόψε στον ΑΝΤ1 – Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18:45

Ο πρωθυπουργός απόψε στον ΑΝΤ1 – Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:52

Απόψε στις 18:45, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του.

Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την πορεία της Οικονομίας, τα Εθνικά, τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και τις πολιτικές εξελίξεις.

Δείτε το τρέιλερ:

