Ιωάννα Μαλέσκου: Η αποκάλυψη για την κόντρα με την Κατερίνα Καινούργιου – «Η οδηγία ήταν άνωθεν» (Βίντεο)

Για το παρασκήνιο της τηλεοπτικής της διαδρομής και τις έντονες στιγμές που βίωσε στο παρελθόν μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε εκτενώς σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από πέντε χρόνια με την Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως η τότε αντίδρασή της δεν ήταν προσωπική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα «άνωθεν» κατεύθυνσης.

Το παρασκήνιο μιας δημόσιας αντιπαράθεσης

Η Ιωάννα Μαλέσκου εξήγησε πως, παρότι η ίδια προτιμά τη σιωπή και αποφεύγει τις εντάσεις, οι συνθήκες της ζωντανής ροής την οδήγησαν σε μια σκληρή τοποθέτηση.

Με ενημέρωσαν την ώρα της εκπομπής ότι η Κατερίνα Καινούργιου μιλούσε πολύ άσχημα για μένα. Αν η οδηγία είναι “δάγκωσε”, θα δαγκώσεις με τον τρόπο σου και έτσι έγινε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η ίδια δεν έχει προσωπικά προβλήματα με κανέναν συνάδελφό της.

Η παρουσιάστρια σημείωσε πως, αν εξαρτιόταν αποκλειστικά από εκείνη, θα είχε επιλέξει να μη δώσει συνέχεια, παρά τη στενοχώρια της.

Το χρονικό της κόντρας

Η κόντρα των δύο παρουσιαστριών είχε ξεσπάσει όταν η εκπομπή «Super Κατερίνα» μετέδωσε ρεπορτάζ που ήθελε την εκπομπή «Love It» να αντικαθίσταται.

Η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου τότε ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους, «Είναι τουλάχιστον ασεβές να γινόμαστε βορά σχολίων για τα νούμερα τηλεθέασης. Απογοητεύομαι από συμπεριφορές που αποκαλύπτουν πολλά για τον χαρακτήρα των ανθρώπων», είχε δηλώσει τότε στον «αέρα», κατηγορώντας την Κατερίνα Καινούργιου για έλλειψη συναδελφικής αλληλεγγύης.

Σήμερα, με την απόσταση του χρόνου, η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκαθαρίζει το τοπίο, ρίχνοντας φως στους μηχανισμούς της τηλεοπτικής πραγματικότητας που συχνά τροφοδοτούν τις κόντρες μεταξύ των προσώπων της πρώτης γραμμής.