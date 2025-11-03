«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε απόψε στο 3ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 (vid)

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», επιστρέφει απόψε στις 22:30 με το 3ο επεισόδιο, το οποίο αναμένεται να φέρει νέα, δραματική ανατροπή στην υπόθεση του τροχαίου που έχει συγκλονίσει τους τηλεθεατές. Στο επίκεντρο του αποψινού επεισοδίου βρίσκεται ο Σταβέρης, ο οποίος αποφασίζει να δώσει τέλος στη σιωπή του.

Η ιστορία

Ένας έγκριτος δικαστής, ο Πέτρος Δημητρίου(Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του, Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το θύμα, γόνο μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει ως «αρχηγό» τον Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Ανάμεσα στο καθήκον και το πατρικό ένστικτο, ο δικαστής καλείται να επιλέξει: τη Δικαιοσύνη ή το παιδί του.

Μέχρι πού θα φτάσει για να το σώσει;

Τι θα δούμε απόψε στο 3ο επεισόδιο

Επεισόδιο 3

Κι ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι έτοιμος να παραλάβει το «κλεμμένο» αμάξι του, αποκαλύπτεται ότι είναι το ίδιο αμάξι που εμβόλισε και τραυμάτισε τον γιο του Σταβέρη.

Από την άλλη, ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) που έχει βρει στον τόπο του ατυχήματος τη συσκευή εισπνοών, υποψιάζεται ότι ο ένοχος είναι ο Χρήστος, ο αυτόπτης μάρτυρας (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) και τον ψάχνει για να του μιλήσει.

Και όσο γίνονται όλα αυτά, η Σόνια (Νόνη Ιωαννίδου) επισκέπτεται τον εγγονό της Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης) για να τον φροντίσει, αλλά βρίσκει κάτι που θα την σοκάρει.

Δείτε παρακάτω το trailer: