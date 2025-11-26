«Ο Δικαστής»: Αλλάζει ώρα η δραματική σειρά του ΑΝΤ1 – Πότε θα προβάλλεται;

Σε νέα αλλαγή στον προγραμματισμό του προχωρά ο σταθμός του Αμαρουσίου, καθώς από αυτή την Κυριακή (30.11) «Ο Δικαστής» θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:45.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε η σειρά την προηγούμενη εβδομάδα και το κενό που αφήνει θα καλύπτεται με διπλό επεισόδιο του «Εκατομμυριούχου» που θα προηγείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Η Κλέλια κουβαλάει για χρόνια τον κρυφό έρωτά της για τον Δικαστή, τον μέντορα της φοιτητικής της ζωής, τον άνθρωπο που δεν μπορούσε ποτέ να έχει. Κάθε της προσπάθεια να τον πλησιάσει, να ξεκλειδώσει ένα κομμάτι του, έμενε μετέωρη, χωρίς ανταπόκριση, χωρίς μέλλον. Όμως, όσα κρατήθηκαν πίσω, όσα θάφτηκαν, όσα δεν ειπώθηκαν αποκτούν τώρα φωνή.

Οι σκιές γίνονται φως και το ανεκπλήρωτο πάθος μοιάζει να βρίσκει τον δρόμο του. Θα καταφέρει, άραγε, να τον περπατήσει; Και αυτός ο δρόμος θα είναι σωτηρία ή παγίδα και για τους δυο; Θα είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης ή μια αυταπάτη που ζει στις ματαιωμένες προσδοκίες και τα αόρατα κίνητρα;