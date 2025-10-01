«Εκατομμυριούχος»: 6 special επεισόδια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Πρεμιέρα την Δευτέρα 6/10 στις 20:00

To απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 πιο λαμπερό από ποτέ με νέα special επεισόδια και special παίκτες!

6 ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε 6 special επεισόδια του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, απέναντι από τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί!

Πέτρος Κωστόπουλος, Ελένη Τσολάκη, Παναγιώτης Στάθης, Πέτρος Κουσουλός, Έλλη Κοκκίνου και Κατερίνα Καραβάτου είναι οι αγαπημένοι celebrities που, από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα παίξουν ως συμπαίκτες με έναν άγνωστο σε αυτούς παίκτη και θα γίνουν η πολύτιμη «5η βοήθειά» του για να φτάσει όσο πιο κοντά στον στόχο του… και τις 100.000€.

Κάθε μέρα ο διάσημος παίκτης θα είναι άλλος, ενώ ο δεύτερος παίκτης, αν τα καταφέρει, μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του στο παιχνίδι, με άλλον special συνοδοιπόρο στο πλευρό του.

Οι δύο παίκτες παίζουν μαζί, συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε μία εμπειρία που φέρνει νέες εκπλήξεις και ανατροπές. Πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους; Ποιος θα αντέξει την πίεση; Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, είναι ένας πολύτιμος βοηθός για τη νεαρή συμπαίκτριά του, καθώς τη βοηθά πολύ με τις γνώσεις του, ενώ ακόμα και αν δεν ξέρει την απάντηση, τη συμβουλεύει για την κατάλληλη βοήθεια που πρέπει να επιλέξει για να προχωρήσει…

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Ελένη Τσολάκη.

Η Ελένη Τσολάκη δεν έχει εύκολη εκκίνηση στο παιχνίδι, αλλά βάζει τα δυνατά της και βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί τον συμπαίκτη της, Γιώργο. Ο ίδιος, πάντως, νιώθει πολύ τυχερός που έχει στο πλευρό του την αγαπημένη παρουσιάστρια, που του δίνει δύναμη να συνεχίσει…

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο Παναγιώτης Στάθης έρχεται με ανεβασμένη διάθεση για να παίξει με την ψυχή του, καθώς όπως λέει είναι η πρώτη φορά που νιώθει εκατομμυριούχος! Πανηγυρίζει με τον συμπαίκτη του και τον βοηθάει να φτάσει ψηλά!

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Πέτρος Κουσουλός.

Ο Πέτρος Κουσουλός ήρθε να «αποκαλύψει» τι γίνεται στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», αλλά και για να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί τη συμπαίκτριά του να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Έλλη Κοκκίνου.

Η Έλλη Κοκκίνου, ήρθε στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» χωρίς να γνωρίζει τα πειράγματα που θα της κάνει ο Γρηγόρης. Η ατμόσφαιρα είναι «ηλεκτρισμένη», αλλά αυτό δεν επηρεάζει την προσπάθειά της να στηρίξει τον συμπαίκτη της. Θα τα καταφέρει;

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καραβάτου παίζει σαν μικρό παιδί, αλλά εκτός από ενθουσιασμό έχει και πολύ άγχος, περισσότερο και από τον συμπαίκτη της. Η αναμονή για τη σωστή ή λάθος απάντηση είναι μεγάλο καρδιοχτύπι για την ίδια, παρότι βάζει τα δυνατά της να προσφέρει όσο μεγαλύτερη βοήθεια μπορεί.

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με 6 special επεισόδια!

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: