Ο ANT1 ανανεώνει τη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου – H ανακοίνωση του καναλιού 

Ο ΑΝΤ1 προχώρησε σε ανανέωση του συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου, κάτι που σημαίνει ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται επιτυχώς. Η ανακοίνωση δίνει τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών και επιβεβαιώνει ότι η παρουσιάστρια παραμένει στο δυναμικό του σταθμού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.