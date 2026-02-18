Νίκος Μουτσινάς: Σε ποιο κανάλι φημολογείται ότι μπορεί να κλείσει ο παρουσιαστής; – “Προβληματισμός” για τα οικονομικά

Ο Νίκος Μουτσινάς φημολογείται ότι θα επιστρέψει τηλεοπτικά, παρόλο που ο παρουσιαστής έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να απέχει. Σε πρόσφατη συνέντευξή του αποκάλυψε ότι θέλει να κάνει στροφή στην καριέρα του και να γίνει life coach, ωστόσο το STAR τον πολιορκεί «σοβαρά» θέλοντας να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Το τηλεπαιχνίδι Lingo

Ένα από τα πιο γνωστά τηλεπαιχνίδια που σαρώνει στο εξωτερικό είναι το “Lingo”, του οποίου τα δικαιώματα έχει εξασφαλίσει το STAR και αναμένεται να προβληθεί πιθανότατα την ερχόμενη Άνοιξη. Οι παίκτες που διαγωνίζονται καλούνται να βρουν μία κρυφή λέξη ενώ σύμφωνα με το αν και πόσες βοήθειες θα πάρουν, κερδίζουν και τα ανάλογα χρήματα. Το format ξεκίνησε στις ΗΠΑ, ωστόσο σταδιακά άρχισε να προβάλλεται και σε άλλες χώρες με μεγάλη επιτυχία.

Η πρόταση στο Νίκο Μουτσινά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Α.Δ. στο DEBATER, o Νίκος Μουτσινάς αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή του σταθμού για την παρουσίαση του Lingo. Στελέχη του καναλιού αναζητούν έναν παρουσιαστή με την δική του «ταυτότητα», με τον ίδιο να αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή καθώς καταφέρνει κάθε πρότζεκτ να το φέρνει στα μέτρα του με την ευφράδεια του λόγου του και τις έξυπνες ατάκες του. Ωστόσο, υπάρχει έντονος προβληματισμός όσον αφορά τα οικονομικά, καθώς δεν δείχνει πρόθυμος να μειώσει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Γενικότερα είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκος Μουτσινάς πράγματι δεν επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην τηλεόραση, επομένως ακόμα είναι αβέβαιο το αν θα τον δούμε ή όχι στο τιμόνι της παρουσίασης του νέου πρότζεκτ του STAR. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι κάθε απόγευμα στην στήλη “Τηλεοπτικό Θερμόμετρο” του DEBATER, όπου ο Α.Δ. θα σας ενημερώνει για τις πιο… “καυτές” εξελίξεις στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης.