Νίκος Μουτσινάς: «Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση»

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε χθες, Πέμπτη (04/02), στην κάμερα του Buongiorno, όπου ο γνωστός παρουσιαστής απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να επιστρέφει στο τηλεπαιχνίδι στο Star, Lingo.

Αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς είπε: «Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο για τώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Δεν το λέω με ύφος αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή», κατέληξε ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς πριν λίγο καιρό είχε κάνει τις εξής δηλώσεις για μια ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση: «Γενικά νομίζω πως με την έλλειψη, δεν θέλω να έχω πάρα πολύ σχέση. Ενώ έχω περάσει πολύ ωραίες εμπειρίες στην τηλεόραση, ακόμα και από τα δύσκολα -τώρα το ωραίο δεν κολλάει με το δύσκολο αλλά παρόλα αυτά- κάτι μένει σου δίνει λίγο στην πανοπλία σου, προσθέτεις κομμάτια. Έχω πολύ το μυαλό μου να βλέπω το παρακάτω.

Δηλαδή να δω αυτό που θα ‘ρθει. Οπότε δεν θέλω να έχω γυρισμένο συνεχώς τον αυχένα μου να κοιτάω πίσω και να μου λείπει κάτι γιατί έγινε, έκανε τον κύκλο του, αν ήταν μεγάλος, μικρός δεν έχει σημασία. Οπότε κρατάω το ωραίο, που σου λέω το ωραίο μπορεί να είναι και ένα μάθημα ό,τι κατάλαβα για τον εαυτό μου αυτό ή κατάλαβα τελικά ότι δεν θέλω αυτό και ήθελα αυτό. Και κρατάω και τις ωραίες εμπειρίες», δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς για την τηλεοπτική του απουσία σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου.