Χάσαμε τη Μπακοδήμου STOP! Ψυχρολουσία στο Φάληρο και το STAR σε δίλημμα αλλαγών για την πρωινή του ζώνη

Άλλο ένα «τηλεοπτικό θερμόμετρο» ξεκινά γεμάτο τηλεοπτικές ειδήσεις αλλά κι ένα κουίζ για δυνατούς λύτες!

Μπακοδήμου … αγνοείται

Κι ενώ στο Open όλα έδειχναν έτοιμα για την μεγάλη επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου μέσα από τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» κι ο σταθμός είχε τοποθετήσει χρονικά την πρεμιέρα του παιχνιδιού για τις 16 Φεβρουαρίου, τελικά, με μία αλλαγή προγράμματος έγινε γνωστό ότι η μεγάλη επιστροφή αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας.

Πάντως πρόκειται για ένα crash test και για τη Μαρία Μπακοδήμου που επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ.

Ψυχρολουσία στο Φάληρο

Και μιας κι αναφέρθηκα στον ΣΚΑΪ λέω να παραμείνω, καθώς, τα στελέχη του Φαλήρου αντικρίζοντας το πρωί της Τρίτης το ραβασάκι της Nielsen ευελπιστούσαν ότι το νέο μουσικό τηλεπαιχνίδι που δίνει lead in στη ναυαρχίδα του σταθμού θα έπιανε ένα ικανοποιητικό ποσοστό κοντά στη βάση του 10.

Αντιθέτως τα νούμερα δε δικαίωσαν την επιλογή, καθώς το «Beat My Guest» συγκέντρωσε μόλις 5,9% στο δυναμικό κοινό και 3,8% στο γενικό σύνολο. Πηγή: ΣΚΑΪ

Πρόκειται σίγουρα για μία πολύπαθη ζώνη του ΣΚΑΪ, αφού ότι κι αν δοκίμασε τα τελευταία χρόνια δεν του βγήκε με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα από τα χαμηλά νούμερα κι ο ενημερωτικός τομέας του σταθμού.

Αποκορύφωμα το φετινό εγχείρημα της Τατιάνας Στεφανίδου που δεν κατάφερε να κάνει παρέλαση και η εκπομπή της πέρασε στο χρονοντούλαπο της τηλεοπτικής ιστορίας σε μόλις ένα μήνα μετά την πρεμιέρα.

Star καλεί Μπέττυ;

Σας έγραφα και χθες ότι το κεφάλαιο Μπέττυ Μαγγίρα θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα. Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του «Sing for Greece» μπήκε ξανά στο στόχαστρο των στελεχών της Δημόσιας Τηλεόρασης και όχι μόνο.

Η Μπέττυ Μαγγίρα δέχεται στενό μαρκάρισμα από το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς για τρία διαφορετικά project. Το πρώτο είναι το «GNTM» που αναμένεται να μπει σε γυρίσματα στις αρχές του καλοκαιριού και να επιστρέψει στη μικρή οθόνη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την επαναφορά του «Shopping Star». To αγαπημένο παιχνίδι μόδας που έχει χαρίσει άφθονες στιγμές γέλιου φαίνεται ότι ξεπαγώνει και η Μπέττυ Μαγγίρα φαντάζει το ιδανικό πρόσωπο για να το αναστήσει.

Η πιο ριζοσπαστική πρόταση, όμως, αφορά την πρωινή ζώνη του σταθμού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το STAR εξετάζει μία ανανέωση στην πρωινή ζώνη την επόμενη σεζόν. Το δίδυμο Χατζίδου – Παύλου μοιάζει κουρασμένο μετά από τέσσερις σεζόν, γεγονός που φαίνεται και στα ποσοστά τηλεθέασης.

Έτσι το STAR είναι αποφασισμένο να δώσει λευκή επιταγή στη Μπέττυ Μαγγίρα για την επιλογή των προσώπων που θα την πλαισιώνουν με στόχο να προσφέρουν ένα εναλλακτικό πρωινό, 100% ψυχαγωγικό και με αρκετές δόσεις χιούμορ.

Η ηθοποιός – παρουσιάστρια εξετάζει προσεκτικά τα δεδομένα που έχει στο τραπέζι και θα σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν δώσει την τελική της απάντηση, γιατί, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός «όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι».

KOYIZ

Το σημερινό «τηλεοπτικό θερμόμετρο» κλείνει με ένα κουίζ.

Ποια καθημερινή εκπομπή μεγάλου καναλιού έχει μπει στο στόχαστρο των υπευθύνων του σταθμού γιατί σημειώνει απογοητευτική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης και κινδυνεύει με απότομη διακοπή;

Και για να σας προλάβω και να μη βγάλετε αυθαίρετα συμπεράσματα δεν είναι ο Κώστας Τσουρός. Τις επόμενες ημέρες θα σας έχω περισσότερο ρεπορτάζ για την εκπομπή που σας ανέφερα, εκτός κι αν μας προλάβουν οι εξελίξεις.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!