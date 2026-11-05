Champions League, Europa League και Conference League στον ΣΠΟΡ FM TV από το 2027 – Deal άνω των 300 εκατ. ευρώ

Μια σημαντική ανατροπή στον χάρτη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ο ΣΠΟΡ FM TV και ο ΣΚΑΪ, του ομίλου του Γιάννη Αλαφούζου, φέρονται να βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League, του Europa League και του Conference League.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές την Πέμπτη (5/11), το οικονομικό ύψος της συμφωνίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με ορισμένες εκτιμήσεις να το τοποθετούν έως και στα 320 εκατομμύρια ευρώ.

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Η συμφωνία αφορά την τετραετία 2027-2031, δηλαδή τις τέσσερις αγωνιστικές περιόδους από το 2027-2028 έως και το 2030-2031.

Εφόσον ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο στην ελληνική αγορά.

Περίπου 500 αγώνες κάθε χρόνο σε ΣΠΟΡ FM TV και ΣΚΑΪ

Το τηλεοπτικό πακέτο περιλαμβάνει τις τρεις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA:

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Συνολικά, οι αγώνες που περιλαμβάνονται στο πακέτο υπολογίζονται σε περίπου 500 ανά αγωνιστική περίοδο.

Με βάση τον σχεδιασμό που περιγράφεται στις σχετικές πληροφορίες, οι μεταδόσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της αθλητικής πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV, αλλά και της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.

Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες για τον αριθμό των αγώνων που θα προβάλλονται από κάθε μέσο, ούτε οι όροι πρόσβασης των τηλεθεατών στο σύνολο του περιεχομένου.

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Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το τίμημα

Το οικονομικό σκέλος της φερόμενης συμφωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τίμημα που κυμαίνεται μεταξύ 300 και 320 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της τετραετίας.

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Εάν επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο εύρος, η ετήσια αξία των δικαιωμάτων θα αντιστοιχεί σε περίπου 75 έως 80 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για επένδυση ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους, η οποία αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος ΣΚΑΪ στην ανάπτυξη της νέας αθλητικής του πλατφόρμας.

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Ωστόσο, το τελικό οικονομικό τίμημα και η οριστική ανάθεση των δικαιωμάτων δεν έχουν επιβεβαιωθεί με επίσημη ανακοίνωση.

Τι αλλάζει από τη σεζόν 2027-2028

Η τρέχουσα τηλεοπτική περίοδος 2026-2027 συνεχίζεται με το υφιστάμενο καθεστώς μεταδόσεων.

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Ο βασικός κορμός των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων βρίσκεται στη Magenta TV, ενώ επιλεγμένες αναμετρήσεις προβάλλονται και από την ελεύθερη τηλεόραση.

Η νέα συμφωνία, εφόσον οριστικοποιηθεί, θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-2028.

Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για να γνωρίζουν ακριβώς πού θα μπορούν να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η αλλαγή του τηλεοπτικού παρόχου θα μπορούσε να επηρεάσει και τον ανταγωνισμό μεταξύ των συνδρομητικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η μάχη με την Percapita για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η διαδικασία διεκδίκησης των δικαιωμάτων για την τετραετία 2027-2031 συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Απέναντι στην πρόταση του ομίλου ΣΚΑΪ βρέθηκε η Percapita, η οποία επίσης συμμετείχε στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διεκδίκηση προχώρησε σε δεύτερο γύρο, με τον ΣΠΟΡ FM TV να εμφανίζεται πλέον ως το επικρατέστερο σχήμα για την απόκτηση του πακέτου.

Η τελική εξέλιξη θα αποσαφηνιστεί με την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

Οι υπόλοιπες αθλητικές διοργανώσεις του ΣΠΟΡ FM TV

Η πιθανή απόκτηση των τριών διοργανώσεων της UEFA έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμφωνιών του ομίλου ΣΚΑΪ στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων.

Ήδη, ο ΣΠΟΡ FM TV έχει ενισχύσει το πρόγραμμά του με σημαντικές εγχώριες διοργανώσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η Stoiximan Greek Basketball League , για την οποία έχει συμφωνηθεί συνεργασία πενταετούς διάρκειας.

, για την οποία έχει συμφωνηθεί συνεργασία πενταετούς διάρκειας. Το Κύπελλο Ελλάδας ποδοσφαίρου , με τηλεοπτική παρουσία έως το 2029.

, με τηλεοπτική παρουσία έως το 2029. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Stoiximan Super League.

Η προσθήκη του Champions League, του Europa League και του Conference League θα διεύρυνε σημαντικά το περιεχόμενο της πλατφόρμας, προσφέροντας αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής περιόδου.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις

Οι πληροφορίες για τη συμφωνία έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον στην τηλεοπτική αγορά, καθώς το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναμένεται να επηρεάσει τη διανομή του αθλητικού περιεχομένου στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι ο ΣΠΟΡ FM TV εμφανίζεται πολύ κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τέσσερις σεζόν.

Μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση, πάντως, τόσο το τελικό τίμημα όσο και ο ακριβής τρόπος μετάδοσης των αγώνων παραμένουν υπό διευκρίνιση.