Αθήνα: Έλιωνε κλεμμένα καλώδια για να πάρει τον χαλκό – Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο κέντρο

Παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων εντόπισαν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επιχείρηση της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την ώρα που χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία για να λιώνει καλώδια, με σκοπό την ανάκτηση του χαλκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.

Αθήνα: Πώς λειτουργούσε το παράνομο εργαστήριο χαλκού

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, κυρίως καλωδίων, τα οποία προέρχονταν κατά κύριο λόγο από κλοπές.

Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε τα αντικείμενα στον παράνομο χώρο επεξεργασίας μετάλλων, όπου πραγματοποιούσε την τήξη των καλωδίων με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να ανακτήσει τον χαλκό.

Σκοπός της δραστηριότητας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους από την επεξεργασία και εμπορία των μετάλλων.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο χώρος λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων.

Χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση της Αστυνομίας ότι η τήξη των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα γινόταν σε μη αδειοδοτημένο χώρο, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας ενός επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων.

Τι κατέσχεσαν οι αστυνομικοί

Κατά την έρευνα στον παράνομο χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού.

Πλήθος καλωδίων χαλκού.

Πλήθος μεταλλικών αντικειμένων.

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ακριβή διεύθυνση του παράνομου εργαστηρίου ή την εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων.