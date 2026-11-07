Αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ηράκλειο Κρήτης

Αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή των ομάδων αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε, χθες, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο Πάρκο Καράβολα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η επίδειξη έλαβε χώρα παρουσία του αρχηγού του ΓΕΑ αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, οι βουλευτές Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Ελευθέριος Αυγενάκης, Ελένη Βατσινά και ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Ηρακλείου, Γεώργιος Αγριμανάκης, ως εκπρόσωπος του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου, ανώτατοι αξιωματικοί, επίτιμοι αρχηγοί, καθώς και αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Ιδιοκτήτης της SKY Express Ιωάννης Γρύλος, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε μουσικά κομμάτια της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ