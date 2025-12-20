Μελίνα Κυριακοπούλου: Όσα αποκάλυψε για το reunion του «Παρά 5» (Βίντεο)

Η Μελίνα Κυριακοπούλου άνοιξε την καρδιά της στους 102,7 VIRAL FM και τον Λάζο Μαντικό, μιλώντας για άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της θρυλικής σειράς «Στο Παρά 5», το πολυαναμενόμενο reunion, αλλά και για τον καθημερινό αγώνα που δίνει για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Η δυσκολία της σκηνής με την ανθοδέσμη της Μαρίας Κάλλας

Μία από τις πιο αγαπημένες και καλτ σκηνές της σειράς ήταν εκείνη όπου η Φρίντα δέχεται ανθοδέσμη από τη Μαρία Κάλλας. Όπως αποκάλυψε η Μελίνα Κυριακοπούλου, η σκηνή αυτή ήταν από τις πιο απαιτητικές για την ίδια.

«Με δυσκόλεψε πολύ γιατί εκείνοι με έβλεπαν από το μόνιτορ στο γραφείο τους κι εγώ ήμουν μόνη μου, γύρω γύρω, χωρίς καμία επαφή μαζί τους. Έπρεπε ο διάλογος να “πέσει” ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζω τι ακριβώς λέγεται μέσα. Ήταν σκηνές καλτ που τις χάρηκα πάρα πολύ».

Ο άγνωστος κίνδυνος στα γυρίσματα που παραλίγο να της στοιχίσει ακριβά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε μία επικίνδυνη στιγμή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη βίλα της Ντάλιας, στο καταχείμωνο και μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

«Οι σκηνές στη βίλα της Ντάλιας ήταν πολύ δύσκολες. Υπήρχε πολύ χιόνι και παγωνιά. Διακινδύνευσα μαζί με την αγαπημένη Έφη Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα), καθώς φεύγαμε με το αυτοκίνητο και παραλίγο να πέσουμε σε γκρεμό. Μας έσωσαν οι άνθρωποι της παραγωγής την τελευταία στιγμή. Κυριολεκτικά σωθήκαμε».

Η ηθοποιός αποκάλυψε μάλιστα πως η Έφη Παπαθεοδώρου θα δώσει το “παρών” στο reunion, γεγονός που συγκινεί ιδιαίτερα τους fans της σειράς.

Τι θα δούμε στο reunion του «Παρά 5»

Το reunion δεν θα είναι απλώς μια συνάντηση των ηθοποιών, αλλά μια μεγάλη γιορτή μνήμης και αγάπης για τη σειρά.

«Το κοινό επιδίωξε να γίνει αυτό το reunion. Δεν συμμετέχει ενεργά, συμμετέχει με χειροκροτήματα. Θα υπάρχουν και νεαρά παιδιά 20-25 ετών που βλέπουν το “Παρά 5”, έχουν δημιουργήσει βίντεο στα social και έχουν ψηφιστεί ως δημιουργοί.

Θα γίνουν αναφορές στους αγαπημένους μας συμπρωταγωνιστές που δεν είναι πια στη ζωή και θα δούμε backstage από τα γυρίσματα. Τότε δεν υπήρχαν social media… Δεν ξέρω αν το σίριαλ θα τελείωνε όπως τελείωσε. Ίσως το αποκαλύψει ο Γιώργος Καπουτζίδης, που τότε έγραφε και έπαιζε ταυτόχρονα».

Η καθημερινή μάχη για τα ΑμεΑ και η σκληρή γραφειοκρατία των ΚΕΠΑ

Πέρα από το «Παρά 5», η Μελίνα Κυριακοπούλου μίλησε με έντονη φόρτιση για τη γραφειοκρατία που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία και ψυχικές ανάγκες.

«Πρέπει να πάψει αυτή η απάνθρωπη γραφειοκρατία. Όχι “αναπηρίες”, αλλά ψυχικές ανάγκες. Έχω άτομα στην οικογένειά μου που το βιώνουν. Τους κόβουν τα επιδόματα μέχρι να βγουν τα ποσοστά αναπηρίας. Με τι θα ζήσουν στο μεταξύ; Και είναι απάνθρωπο όταν τελικά τους τα δίνουν αναδρομικά με φόρο. Εύχομαι το 2026 οι αρμόδιοι να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα. Τα άτομα αυτά έχουν παραμεληθεί».

Πότε θα προβληθεί το reunion

Το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά 5» θα προβληθεί στο MEGA,

στις 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00 το βράδυ, και αναμένεται να συγκινήσει παλιούς και νέους τηλεθεατές, φέρνοντας ξανά στη μνήμη μία από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.