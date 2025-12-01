Μελίνα Κυριακόπουλου: Η φωτογραφία από τα backstage του επετειακού επεισοδίου του “Παρά Πέντε”

Το “Παρά Πέντε” αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης καθώς κυριάρχησε στους τηλεοπτικούς δείκτες των Ελλήνων από το 2005 έως το 2007.

Σπουδαίοι ηθοποιοί έκαναν το πέρασμα τους από την σειρά και έμειναν ένας προς ένας στην ιστορία για τον ιδιαίτερο τρόπο και την επιτυχία με την οποία έφεραν εις πέρας τους ρόλους τους στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν ήταν η Μελίνα Κυριακοπούλου, η οποία έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Facebook ενόψει της επετείου 20 χρόνων της σειράς που θα γιορταστεί με ένα ιδιαίτερο επεισόδιο με τίτλο “Στο Παρά Πέντε: 20 χρόνια μετά”.

Η ηθοποιός υποδυόταν την ξαδέρφη του Αργύρη Αγγέλου, με την οποία τσακωνόντουσαν συνεχώς για το ποιος θα είναι πρωταγωνιστής στον Τηλεβόα και ποιος θα κληρονομήσει το κανάλι.