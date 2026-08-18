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Χρίστος Δήμας: «27 Αυγούστου το Μετρό φτάνει στην Καλαμαριά»

Οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι

Χρίστος Δήμας: «27 Αυγούστου το Μετρό φτάνει στην Καλαμαριά»
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINSSI
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Στις 27 Αυγούστου «το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά», με την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση των πέντε νέων σταθμών να έχει πλέον ξεκινήσει.

   Οι δοκιμαστικές διαδρομές των συρμών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πραγματοποιούνται οι τελευταίοι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές πριν από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

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   Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημαίνουν ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση.

   Η επέκταση προς την Καλαμαριά περιλαμβάνει τους πέντε νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, σε μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων. Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, δημιουργώντας έναν νέο βασικό άξονα μετακίνησης για την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος.

   Με την παράδοση της επέκτασης, η Μίκρα γίνεται το νέο ανατολικό άκρο του δικτύου, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης και να περιοριστεί η χρήση του ΙΧ στις καθημερινές μετακινήσεις.

   Η 27η Αυγούστου αποτελεί πλέον την ημερομηνία-ορόσημο για το έργο, καθώς η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο μεγάλο νέο τμήμα του δικτύου της μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής.

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